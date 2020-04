Biblioteka legionisty: Za metą i dalej

Piątek, 17 kwietnia 2020 r. 16:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W obecnej sytuacji z pewnością wielu z Was znacznie częściej niż zwykle sięga po książki. Warto chwycić za lektury dawne, które również staramy się prezentować w naszej "Bibliotece". Dzisiaj czas na wydaną w 1973 roku nakładem Sportu i Turystyki książkę Tadeusza Olszańskiego, zatytułowaną "Za metą i dalej".



W kilkunastu rozdziałach autor przedstawia wybitnych sportowców tamtych czasów. Ich sylwetki opisane są z perspektywy czasu, czyli nie tylko na podstawie tego co prezentowali na sportowych arenach, ale również co robią po zakończeniu przygody ze sportem. Otrzymujemy naprawdę świetny materiał w postaci kilkunastu opowieści, wśród których niesamowita jest choćby ta o wioślarzu znad Dunajca (Stefanie Kapłaniaku), czy o gimnastyku (Janie Jankowiczu), który przed jednymi z igrzysk olimpijskich dowiedział się o swojej poważnej chorobie.



Ciekawe historie dotyczą także sportowców z innych dyscyplin - lekkoatletyki, kolarstwa, łyżwiarstwa, piłki nożnej, podnoszenia ciężarów, czy boksu. Właśnie wśród opisywanych pięściarzy, znajdujemy legijne wątki w "Za metą i dalej". Wśród opisanych są bowiem Kazimierz Paździor (mistrzostwo Polski z Legią i złoty medal na mistrzostwach Europy w Pradze), Zbigniew Pietrzykowski oraz Józef Grudzień. Lektura zdecydowanie warta uwagi, nie tylko na wspomniane trzy rozdziały o pięściarzach związanych z Legią.



Tytuł: Za metą i dalej

Autor: Tadeusz Olszański

Wydawnictwo: Sport i Turystyka

Rok wydania: 1973

Liczba stron: 220



