Biblioteka legionisty: Program wystawa Jubileuszowa 100 lat Legii

Przy okazji wystawy jubileuszowej z okazji 100-lecia Legii, która miała miejsce na wiosnę 2016 roku , powstał skromny, 8-stronicowy program, w którym na tytułowej stronie widnieje dawna trybuna Kryta naszego stadionu wraz z torem kolarskim, a także "100 lat Legii Warszawa". Za przygotowanie wystawy i programu odpowiadali Michał Polakowski (MSiT) oraz Wiktor Bołba i Grzegorz Karpiński (Legia). W środku rozkładanej publikacji znajdujemy krótki tekst dotyczący historii naszego klubu. Jak wiadomo, w tak małym wydaniu trudno było zawrzeć zbyt wiele szczegółów. Ograniczono się więc do najważniejszych faktów, szczególnie jeśli chodzi o samo powstanie Legii. Pokrótce wspomniano również o czasach II wojny światowej i powrotu do funkcjonowania klubu po wojnie. Znajdujemy także trzy archiwalne zdjęcia piłkarzy Legii, pojedyncze fotografie legijnych pamiątek (z lat 1928-30), a także wykaz legijnych sekcji, wraz z datami ich powstania. Ponadto na jednej ze stron wymienione zostały sukcesy Legii w sportach drużynowych oraz nazwiska złotych medalistów igrzysk olimpijskich. Nie obyło się bez powielenia jednego z błędów, a mianowicie przypisania legijnym koszykarzom Pucharu Polski za rok 1968, którego w istocie nie zdobyli. Tytuł: Wystawa Jubileuszowa przygotowana przez Legię Warszawa SA oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Autor: Michał Polakowski (MSiT) oraz Wiktor Bołba i Grzegorz Karpiński (Legia) Rok wydania: 2016 Liczba stron: 8 Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

