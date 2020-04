Filmoteka fanatyka: Ultras

Komentarze (12)

News⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.188.228 #napolimerda! A co do filmòw może znaleść sponsora i ekipe filmowà i nagrać film o ultras Legia fans w Neapolu,nikt nic nie mòwi o tych co skazani zostali na 5lat ,o tych młodych co im sie ultras zachciało na napolitańskiej ziemi ....#napolimerda ! odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Wolałbym film o hool's niż o ultra's faken. Ciekawszy by był faken, może jakieś przeciągania lin by pokazali. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl Porównanie "Ultras" do "Skrzydlatych Świń" to lekkie nadużycie i przegięcie. Produkcja może nie jest porywająca ale na pewno godniejsza polecenia niż nasze rodzime "Świnie". odpowiedz

Kamień - 5 godzin temu, *.chello.pl Czy to coś podobnego do "Ultra" z kibicami Romy i ich wyjazdu na Juve? Czy jeszcze gorszy szajs? W sumie tamten film jak na lata 90 był zrobiony w miarę... odpowiedz

Tom(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Kamień: zupełnie co innego. Ultra z 91 to jak dziś to oglądasz to niszowy chłam. absolutnie amatorski film. Z amatorami aktorami realizacja jest tak beznadziejna w każdym aspecie sztuki filmowej że brak słów. Ultras trzyma poziom realizacji, gry aktorskiej która zaciekawia widza. Zdjęcia, montaż, muzyka. trzyma poziom dlatego uważam że film jako tako da się obejrzeć. Ale porównania z tym gównem skyrzdlatymi swiniami nie na miejscu. odpowiedz

a mi się podoba - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dobrze oddaje włoskie realia i ich specyfikę kibicowania, poza tym nie kojarzę filmu kibicówskiego w którym pokazano tarcia wewnątrz grupy i tzw. Zmianę pokoleń u sterów, daje 7/10 odpowiedz

Zawieja - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie jest to arcydzieło ale pokazuje chociażby styl życia i zachowanie w itali można teraz zobaczyć dlaczego mają takie zachorowania i śmiertelność na koronawirusa. Po drugie w miarę dobrze pokazuje zmianę pokoleniowa w grupie u nas swego czasu też pogoniono starszych panów typu kolega R . odpowiedz

lucho_83 - 6 godzin temu, *.chello.pl Szkoda oczu na ten film, to Sobie obejrzyjcie --> https://www.filmweb.pl/film/Ultr%C3%A0-1991-264830 odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @lucho_83: i to jest konkretna odpowiedź! Dziękuję. odpowiedz

S - 7 godzin temu, *.centertel.pl Dokładnie,mocno przeciętny,ale bez przesady,gorszego g..... od skrzydlatych świń chyba niema !!! odpowiedz

Amek - 7 godzin temu, *.net-arn.pl Porównałbym do Skrzydlatych Świń odpowiedz

Kozioł - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Straszna padaka, coś z gatunku polskich skrzydlatych świń. Oczy bolą... ale czego się nie ogląda na kwarantannie.

Dużo zdrowia!!! odpowiedz

