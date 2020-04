Powrót na boisko pod koniec maja?

Z tego co słyszę, minister Szumowski jest za powrotem rozgrywek ligowych pod koniec maja (przy pustych trybunach oczywiście). Sugeruje równoczesne izolowanie piłkarzy.

Niewykluczone, że rozgrywki ligowe w Polsce zostaną wznowione pod koniec maja. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest minister zdrowia Łukasz Szumowski - poinformował na Twitterze Krzysztof Stanowski. Wszystkie mecze rozgrywane byłyby przy pustych trybunach, a piłkarze objęci równoczesną izolacją. Przypomnijmy, że początkowo sezon został zawieszony w połowie marca do końca ówczesnego miesiąca. Tydzień później z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego przerwę przedłużono do 26 kwietnia włącznie.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

MIODUSKI OUT !!!!! - 23 minuty temu, *.btcentralplus.com Czy wie ktos czy sa maseczki ochronne w barwach Legii ?? odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl nie przesadzajcie, panienkom nic nie będzie!!! Obok mnie na budowie 50 chłopa non-stop buduje wieżowiec i nikt się z nimi nie bawi w "maseczki" i odstęp 2 m !!! Panie na kasie w Biedrze to mają powody do niepokoju (setki klientów) a nie piłkarze!!! odpowiedz

Hehe - 1 godzinę temu, *.chello.pl @oLaf: alfa i omega odpowiedz

WETERAN - 4 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe, czy minister Szumowski wie, jak wygląda piłka nożna... odpowiedz

Kuba - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Odstęp między piłkarzami na boisku minimum 1,5 metra i obowiązkowa gra w maseczkach. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kuba: no i sędzia niepotrzebny bo nie będzie fauli! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 6 minut temu, *.247.235 @Jano: nareszcie nauczą się grać z pierwszej piłki ;-) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.