Zadaj pytanie Vukoviciowi na Instagramie

Na Instagramie głównego sponsora Legii firmy Fortuna zakłady bukmacherskie ( @efortunapl ) startuje nowa zabawa. W formacie "Zadaj pytanie" cie mogli zadawać pytania znanym osobom ze świata sportu. Pierwszym bohaterem będzie trener stołecznej drużyny Aleksandar Vuković . Pytania do „Vuko” można składać za pośrednictwem Instastories Fortuny w środę oraz czwartek (15-16.04). Odpowiedzi zostaną opublikowane także za pośrednictwem Instastories w piątek (17.04.) o godz. 18.

Krzysiek - 58 minut temu, *.vf-ua.net Jaki jest plan, czy w ogóle jest? Aby Legia zagrała w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Pozdrawiam odpowiedz

Hahah - 31 minut temu, *.t-mobile.pl @Krzysiek: plan i vuko? odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie trenerze, czy ma Pan na oku jakiegoś pilkarza z ekstraklasy do sprowadzenia do Warszawy? odpowiedz

Hehe - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzie Mioduski skitrał pieniędze za las??? odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl dlaczego rok temu nie było Mistrza??!!!!!????



Tylko bez wykrętów - grupka piłkarzy stanęła okoniem bo za małe premie były+problemy z przedłużeniem kontraktów? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @oLaf: cały dzień na kompie lol odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.master.pl Kiedy odejdziesz z Legii ??!! odpowiedz

Czarny Dick - 1 godzinę temu, *.edu.pl @Arek: Odejdzie jak zdobędzie 3cie mistrzostwo z rzędu. odpowiedz

