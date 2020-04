Kartka z kalendarza: 16 kwietnia

Co działo się 16 kwietnia? 9 lat temu legioniści nie dali rady Lechowi w Poznaniu, a 7 lat temu awansowali do Pucharu Polski wygrywając z Ruchem Chorzów. Z kolei dokładnie 10 lat temu z funkcją prezesa pożegnał się Leszek Miklas.



Mecze



Sezon 2012/13 Puchar Polski: Legia Warszawa 2-1 Ruch Chorzów

1-0 52’ Wladimer Dwaliszwili

1-1 55’ Filip Starzyński (k)

2-1 60’ Wladimer Dwaliszwili (k)



Skład Legii: Wojciech Skaba - Artur Jędrzejczyk, Michał Żewłakow (46’ Tomasz Jodłowiec), Inaki Astiz, Tomasz Brzyski (88’ Jakub Wawrzyniak) - Miroslav Radović, Janusz Gol, Dominik Furman (81’ Ivica Vrdoljak), Michał Kucharczyk - Wladimer Dwaliszwili, Marek Saganowski

Trener: Jan Urban



W pierwszym meczu półfinału Pucharu Polski w Chorzowie padł bezbramkowy remis. W pierwszej połowie oglądaliśmy mecz bardzo podobny do spotkania na Górnym Śląsku, które odbyło się tydzień wcześniej. Gra toczyła się głównie w środku pola, a żadna z drużyn nie potrafiła przejąć kontroli nad wydarzeniami. Legioniści starali się kreować swoje ataki, a chorzowianie szukali ataków z kontry. W 35. minucie w polu karnym Ruchu nieprzepisowo zatrzymany został Tomasz Brzyski. Do jedenastki podszedł Miroslav Radović i niestety nie dał rady pokonać golkipera. Po zmianie stron szybko rozwiązał się worek z bramkami. Najpierw Michał Kucharczyk precyzyjnie dośrodkował przed bramkę Ruchu, a tam świetnym strzałem głową popisał się Wladimer Dwaliszwili. Nie minęło 120 sekund, jak Ruch wyrównał. Łukasza Janoszkę sfaulował Wojciech Skaba, którego po chwili z jedenastu metrów pokonał Filip Starzyński. Aktualny wynik awans dawał przyjezdnym, jednak Legia nie miała zamiaru składać broni. Kilka minut później w polu karnym po drugiej stronie boiska został sfaulowany Artur Jędrzejczyk. Tym razem do wykonania rzutu karnego podszedł „Lado”, który zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. Później ponownie obie ekipy stwarzały sytuację, jednak prowadzenie legionistów utrzymało się do ostatniego gwizdka. „Wojskowi” awansowali do finału, gdzie mieli zmierzyć się ze Śląskiem Wrocław.











Sezon 2010/11 Ekstraklasa: Lech Poznań 1-0 Legia Warszawa

1-0 83’ Artjoms Rudnevs



Skład Legii: Wojciech Skaba - Jakub Rzeźniczak, Inaki Astiz, Dickson Choto, Jakub Wawrzyniak – Manu, Ivica Vrdoljak, Ariel Borysiuk, Miroslav Radović (83’ Alejandro Ariel Cabral), Michał Kucharczyk (76’ Maciej Rybus) – Takesure Chinyama (76 Michal Hubnik)

Trener: Maciej Skorża



Do Poznania pojechało prawie 2300 kibiców, którzy wspierali Legię. W pierwszej połowie w sektorze gości pojawiła się duża sektorówka, stylizowana na pierwszą stronę "Gazety Wyborczej", na której znajdowały się podobizna redaktora naczelnego gazety, Adama Michnika oraz hasło "Szechter przeproś za ojca i brata!!!", a także adres jednej z nowo powstałych stron internetowych. W drugiej połowie kibice ze stolicy zaprezentowali kolejną oprawę - sektorówkę z podobizną kibica w masce przeciwgazowej, którą uzupełniały czerwone i zielone folie aluminiowe. Na szczycie trybuny pojawiły się transparenty na kijach układające się w hasło "Stadionowi zadymiarze". Dopełnieniem wszystkiego była pirotechnika. Przez większość pierwszej połowy przewagę na boisku mieli legioniści, czego niestety nie udokumentowali bramką. Na najgroźniejszą sytuację „Wojskowych” czekaliśmy do 80. minuty, gdy piłka po uderzeniu głową Ivicy Vrdoljaka trafiła w poprzeczkę. Niestety trzy minuty później to gospodarze wyszli na prowadzenie. W 83. minucie futbolówka spadła pod nogi Artjomsa Rudnevsa, który płaskim strzałem zapewnił Lechowi zwycięstwo.















Sezon 2001/02 Puchar Polski: Legia Warszawa 3-1 Odra Wodzisław

1-0 44’ Mariusz Piekarski

1-1 47’ Ariel Jakubowski

2-1 58’ Tomasz Sokołowski

3-1 85’ Aleksandar Vuković



Skład Legii: Radostin Stanew - Wojciech Szala (46’ Aleksandar Vuković), Marek Jóźwiak, Sebastian Nowak, Tomasz Sokołowski - Mariusz Piekarski (61’ Cezary Kucharski), Radosław Wróblewski (70’ Tomasz Kiełbowicz), Adam Majewski, Jacek Magiera, Moussa Yahaya - Stanko Svitlica

Trener: Dragomir Okuka



W pierwszym meczu 1/4 finału Pucharu Polski legioniści przegrali 0-1, a więc rewanż zapowiadał się ciekawie. Szkoleniowiec warszawiaków postawił jednak na kilku zawodników, których rzadko mogliśmy widywać od pierwszej minuty. Od początku sporą przewagę mieli legioniści, a przyjezdni nie radzili sobie najlepiej. Wreszcie postawa gospodarzy została nagrodzona tuż przed końcem pierwszej połowy. Z prawej strony dośrodkowywał Wojciech Szala, piłkę strącił głową jeden z legionistów, a do niej przed polem karnym dopadł Mariusz Piekarski i pięknym strzałem umieścił futbolówkę w bramce. Po zmianie stron niespodziewanie stan meczu wyrównali nasi rywale. Piotr Rocki bez najmniejszych problemów minął kilku legionistów, po czym podał piłkę do Ariela Jakubowskiego. Zawodnik Odry umieścił futbolówkę w siatce, która wcześniej obiła jeszcze słupek. Radość gości nie trwała jednak zbyt długo. Już kilka minut później ładną akcją popisał się Tomasz Sokołowski, który umieścił piłkę w długim roku bramki. Po stracie gola wodzisławianie cofnęli się i nie umieli wyjść z własnej połowy. Kropkę nad „i” w końcówce postawił Aleksandar Vuković. Cezary Kucharski przedarł się prawą stroną w pole karne Odry, a następnie przytomnie podał do nieobstawionego „Vuko”, który zdobył bramkę.











Wydarzenia



16 kwietnia 2010 roku Leszek Miklas przestał pełnić funkcję prezesa, a jego miejsce zajął Paweł Kosmala, który dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Kosmala prezesem klubu był nieco ponad dwa lata.







Urodziny



16 kwietnia 1956 w mieście w województwie wielkopolskim Ślesinie urodził się były pomocnik Legii Jerzy Banaszak. W 1976 roku piłkarz przyszedł do Legii z Lecha Poznań. W klubie z Warszawy grał przez trzy lata, podczas których rozegrał 54 mecze i zdobył siedem bramek. Po przygodzie z „Wojskowymi” występował w barwach Zawiszy Bydgoszcz i Górnika Konin. Wszystkiego najlepszego!