Hip-hopowe teksty w legijnych oprawach

Wtorek, 21 kwietnia 2020 r. 13:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tak samo jak Wy, tęsknimy za meczami, fanatyczną atmosferą i efektownymi oprawami, które od lat na najwyższym poziomie prezentują Nieznani Sprawcy. Obecnie pozostaje nam jedynie wspominanie tego co było, a dziś przedstawiamy legijne oprawy, w których wykorzystane zostały hasła zaczerpnięte z tekstów warszawskich hip-hopowców, co w swoim stylu spisali także NS-i w tym miejscu.



Pierwsze z haseł zaczerpniętych z hip-hopowego światka znalazło się na derbowej oprawie, którą legioniści pokazali na meczu Legia - Polonia, 23 września 2005 roku. Wówczas jednym z elementów oprawy był sporych (szczególnie na tamte czasy) rozmiarów transparent "To trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć, żeby w to uwierzyć!".







Hasło zaczerpnięte jest z refrenu kawałka "To trzeba przeżyć", który nagrała pochodząca ze Śródmieścia Południowego grupa WSP (w oryginale "To trzeba przeżyć, to trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć, żeby w to uwierzyć"). Utwór znalazł się na płycie WSP "Wspólnicy", wydanej w 2002 roku. We wspomnianej oprawie rozciągnięta została sektorówka przedstawiająca kibica z wyciągniętą ręką, a na jej końcu odpalone zostały race. Całość dopełniały kolorowe flagi na kijach.







Rundę wiosenną sezonu 2005/06 rozpoczęliśmy od meczu przy Łazienkowskiej z GKS-em Bełchatów. Na tym właśnie spotkaniu, rozgrywanym w piątek o 20:00, w obecności 11 tysięcy fanów zaprezentowana została niezapomniana, szczególnie na tamte czasy oprawa. Prosta, ale wykonana bardzo przyzwoicie, i przede wszystkim, z konkretnym przekazem. Na trybunie najbardziej zagorzałych fanów Legii pokazana została oprawa z napisem "LEGIA" (białe litery na szarym tle), a prezentację uzupełnił transparent z hasłem "Wszystko co mamy, to te trybuny szare. Nie odejdziemy stąd chociaż nieraz są koszmarem".







Hasło zaczerpnięte zostało z kawałka Zip Składu zatytułowanego "Śródmieście Południowe", w którym zawarty został przekaz "Wszystko co mamy to te ulice szare, Nie odejdziemy stąd chociaż nieraz są koszmarem, Śródmieście Południowe na zawsze tu zostanę". Kawałek znalazł się na kultowym krążku warszawskiej grupy hip-hopowej, wydanej w 1999 roku "Chleb powszedni".







Podczas meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów z islandzkim FH Hafnarfjoerdur, fani Legii zaprezentowali patriotyczną oprawę. Wszak spotkanie rozgrywane było 2 sierpnia (2006 roku). Wtedy na Żylecie zaprezentowany został transparent "To jest hołd dla tych co noszą blizny. Dla tych co przelali krew w imię ojczyzny", powyżej rozciągnięto sektorówkę z symbolem Polski Walczącej, a biało-czerwone tło po bokach utworzyły flagi na kiju. Hasło zaczerpnięte przez legionistów pochodzi z utworu "Patriota", warszawskiej grupy Zipera - w oryginale "(...) symbol czystości przelanej krwią. O tym wiedzą, którzy są w ciągłej walce, dla nich hołd, dla tych noszących blizny, dla nich w imię dobra ojczyzny". Utwór znalazł się na wydanej w 2004 roku płycie "Druga strona medalu".







Pod koniec września 2014 roku na meczu Legii z Lechem na naszym stadionie Nieznani Sprawcy zaprezentowali powstańczą choreografię. Ta składała się z kartoniady przedstawiającej czarno-białe zdjęcie młodych Powstańców, a całość okrasił transparent z hasłem "Ziemia, po której chodzisz, to marzenie tych, którzy odeszli za młodzi". Zaczerpniętym, choć nie dosłownie, z utworu Zipery "Patriota" (w oryginale "(...) Bo ty tak jak każde istnienie masz wpływ na jej błysk, jak każde z tych, z których Ty się wywodzisz. Ziemie, z których Ty pochodzisz, to marzenie tych, którzy odeszli za młodzi...").











Przy okazji wyjazdowego meczu w 4. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy z Rosenborgiem Trondheim (30 sierpnia 2012 roku), w sektorze gości fani Legii zaprezentowali oprawę nawiązującą do treści kawałka Hemp Gru zatytułowanego "W Hemp Armii" (utwór znalazł się na wydanej w 2009 roku płycie HG - "Droga"). Legioniści zaprezentowali wówczas foliowy napis "Niesiemy światło tym, co ciągle widzą ciemność", podświetlony pirotechniką oraz chaos z flag.







W kwietniu 2019 roku przy okazji meczu Legii z Jagiellonią, pod koniec pierwszej części spotkania na Żylecie zaprezentowana została oprawa składająca się z malowanej sektorówki, przedstawiającej kibica w koszulce Legii, obwiązanego racami pod marynarką i konkretnego racowiska. Całość uzupełniał transparent "Zamach na przeciętność", będący nawiązaniem do tytułu płyty Tego Typa Mesa. Co ciekawe premiera płyty warszawskiego rapera miała miejsce 10 lat wcześniej, w kwietniu 2009 roku.







Ostatni hip-hopowy akcent wśród legijnych opraw miał miejsce podczas pierwszego tegorocznego spotkania z Łódzkim Klubem Sportowym. 9 lutego 2020 roku na Żylecie zaprezentowana została choreografia "Legia ponad każdym", będąca nawiązaniem do kultowego kawałka WWO (z 2008 roku) zatytułowanego "Każdy ponad każdym" (wydanego na albumie "Kodex 2: Proces"). Także sektorówka zaprezentowana na naszej trybunie nawiązywała do klipu do "Każdy ponad każdym" - tu również zastosowano tylko delikatną modyfikację, dodając racę w miejsce noża oraz eLkę w kółeczku w miejscu logo Prosto.