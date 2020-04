Wesprzyj Legię. Przekaż 1% podatku

Jak co roku możesz wesprzeć Legię Warszawa przekazując 1% podatku w rozliczeniu podatkowym. Fundacja Legii, a także sekcje boksu oraz jeździectwa posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego. FUNDACJA LEGII KRS: 0000312389 Fundacja Legii postawiła sobie za cel m.in. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, a także wspieranie działalności dobroczynnej. Szczególnie ostatnia z tych aktywności jest widoczna w ostatnim czasie. Klub prowadzi akcję #GOTOWIDOPOMOCY mającą na celu wesprzeć seniorów w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. BOKS / FUNDACJA "TRADYCJA OLIMPIJSKA" KRS: 0000202950 Celem fundacji jest m.in. świadczenie pomocy zawodnikom, trenerom, działaczom i organizatorom sekcji bokserskiej CWKS Legia, a także wsparcie w zakresie sportu młodzieżowego. STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA" KRS: 0000152850 Środki przekazane z 1% podatku wesprą działalność sekcji tj.: - organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w sportach jeździeckich, zwłaszcza w dyscyplinie skoków przez przeszkody, - wyszkolenie zawodników, - rozbudowę i utrzymanie na właściwym poziomie infrastruktury i bazy technicznej oraz stałe poprawianie ich poziomu, - podejmowanie wszelkich działań na rzecz zaopatrzenia zawodników w odpowiedni sprzęt i konie, - organizowanie i udział w jeździeckich zawodach krajowych i międzynarodowych, - propagowanie rozwoju sportów jeździeckich - tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i sportu jeździeckiego wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz innych osób, - kontynuowanie tradycji polskiego jeździectwa sportowego, zwłaszcza wojskowego, - ochronę i mecenat nad związanymi z jeździectwem tradycjami, pamiątkami, zabytkami i zawodami. Przypominamy, że cały czas można wesprzeć legijną sekcję. W związku z trudną sytuacją finansową, stowarzyszenie zorganizowało zrzutkę .

