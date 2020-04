Kartka z kalendarza: 18 kwietnia

Sobota, 18 kwietnia 2020 r. 10:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 18 kwietnia? Dwa lata temu po emocjonującym meczu legioniści awansowali do finału Pucharu Polski, a 20 lat temu po rzutach karnych odpadli we Wronkach z tych samych rozgrywek. Dzisiaj urodziny obchodzi dwóch bramkarzy związanych w przeszłości z Legią.



Mecze



Sezon 2017/18 Puchar Polski: Legia Warszawa 2-1 Górnik Zabrze

0-1 56’ Adam Hlousek (sam.)

1-1 74’ Michał Kucharczyk

2-1 90+’ Jarosław Niezgoda



Skład Legii: Radosław Cierzniak - Artur Jędrzejczyk (77’ Cristian Pasquato), William Remy, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (90’ Mauricio), Chris Philipps, Domagoj Antolić, Sebastian Szymański (60’ Kasper Hamalainen), Marko Vesović - Jarosław Niezgoda

Trener: Dean Klafurić



W pierwszym meczu w Zabrzu padł remis 1-1. Minęło kilkadziesiąt sekund spotkania w Warszawie, a Górnik mógł wyjść na prowadzenie. Na szczęście w porę niebezpieczeństwo zdążył zażegnać Michał Pazdan. Potem przewaga gości była coraz bardziej wyraźna. Legioniści atakowali, jednak ich strzały były bardzo niecelne. Po zmianie stron szczęście dopisało przyjezdnym. W 56. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Rafał Kurzawa, a niefortunnie interweniował Adam Hlousek, pakując piłkę do własnej bramki. Wydawało się, że gola strzelił ówcześnie grający dla Górnika Mateusz Wieteska, jednak to Czech ostatni dotknął futbolówki. W 68. minucie piłkę ręką za polem karnym zagrał Tomasz Loska, którego arbiter słusznie ukarał czerwoną kartką. Futbolówkę w okolicach 16. metra ustawił Michał Kucharczyk, który mocnym strzałem dał „Wojskowym” wyrównanie. Kiedy wydawało się już, że dojdzie do dogrywki warszawiacy zdobyli decydującą bramkę. W siódmej minucie, a zarazem ostatniej doliczonego czasu gry, Cristian Pasquato świetnie dośrodkował piłkę na głowę Jarka Niezgody, który zapewnił nam awans do finału. Warto dodać, że był to pierwszy mecz pod wodzą Deana Klafuricia.















Sezon 1999/00 Puchar Polski: Amica Wronki 3-2 (k.3-1) Legia Warszawa



1-0 35' Paweł Kryszałowicz

2-0 48' Paweł Kryszałowicz

2-1 57' Sylwester Czereszewski

3-1 73' Rafał Andraszak

3-2 86' Sylwester Czereszewski



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Rafał Siadaczka, Jacek Bednarz (62' Tomasz Jarzębowski), Jacek Zieliński, Maciej Murawski - Bartosz Karwan, Tomasz Sokołowski, Adam Majewski, Marcin Mięciel - Marek Citko (26' Radosław Wróblewski), Sylwester Czereszewski

Trener: Franciszek Smuda







Urodziny



18 kwietnia 1985 roku w mieście województwa lubuskiego Kostrzynie nad Odrą urodził się były bramkarz Legii Łukasz Fabiański. Zawodową karierę rozpoczął w Lechu Poznań, gdzie był jedynie rezerwowym. Do Legii trafił na początku 2005 roku, a po 2,5 roku gry z „eLką” na piersi przeniósł się do Arsenalu Londyn. W barwach „Wojskowych” „Fabian” rozegrał 65 meczów. Z Legią sięgnął po mistrzostwo Polski w 2006 roku. Po przygodzie z „Kanonierami” trafił do Swansea, a teraz występuje w West Ham United. Dodatkowo golkiper rozegrał 52 mecze z orzełkiem na piersi.







Dzisiejszym jubilatem jest również urodzony w 1990 roku w Warszawie Wojciech Szczęsny. "Szczena" od najmłodszych lat był kibicem Legii oraz trenował w warszawskim klubie. Nie zdołał jednak zadebiutować z "eLką" na piersi, ponieważ w wieku 16 lat wyjechał do Arsenalu Londyn. Aktualnie jest golkiperem Juventusu Turyn i można powiedzieć, że jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie.







Wszystkiego najlepszego! Obu życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i sukcesów.