Kartka z kalendarza: 19 kwietnia

Niedziela, 19 kwietnia 2020 r. 08:31 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 19 kwietnia? 10 lat temu Legia zagrała ligowy mecz w roli gospodarza przy Konwiktorskiej 6. Pod tym samym adresem 23 lata temu odbyły się słynne derby stolicy, które zakończyły się sporą zadymą.

Mecze



Sezon 2015/16 Ekstraklasa: Ruch Chorzów 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Bartosz Bereszyński (81’ Łukasz Broź), Artur Jędrzejczyk, Jakub Rzeźniczak, Adam Hlousek - Michaił Aleksandrow (62’ Kasper Hamalainen), Ariel Borysiuk, Guilherme, Michał Kucharczyk - Aleksandar Prijović, Nemanja Nikolić

Trener: Stanisław Czerczesow



W 25. minucie legioniści powinni objąć prowadzenie. Nemanja Nikolić dośrodkowaniem znalazł Aleksandara Prijovicia, który z najbliższej odległości trafił w golkipera. Futbolówka znalazła się jeszcze pod nogami Michaiła Aleksandrowa, który uderzył słabo i trafił w stojącego obrońcę. Do końca pierwszej części widoczną przewagę mieli legioniści. Druga odsłona meczu lepiej zaczęła się dla chorzowian. Najpierw główka Mariusza Stępińskiego minimalnie minęła słupek, a po chwili przewrotkę snajpera fenomenalnie obronił Arkadiusz Malarz. W 71. minucie gola mógł strzelić Kasper Hamalainen, jednak pomimo że był niepilnowany to fatalnie przestrzelił z okolicy piątego metra. W końcówce zagotowało się jeszcze pod bramką Matusa Putnockyego, jednak obronną ręką wyszła defensywa Ruchu.











Sezon 2014/15 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-0 Zawisza Bydgoszcz

1-0 57’ Michał Żyro

2-0 65’ Michał Kucharczyk



Skład Legii: Dusan Kuciak - Łukasz Broź, Jakub Rzeźniczak (88’ Igor Lewczuk), Inaki Astiz, Tomasz Brzyski - Michał Żyro, Ivica Vrdoljak, Guilherme (77’ Michał Masłowski), Tomasz Jodłowiec, Michał Kucharczyk - Marek Saganowski

Trener: Henning Berg



W 13. minucie legioniści powinni prowadzić. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Tomasz Brzyski, pojedynek główkowy w polu karnym wygrał Ivica Vrdoljak, ale Grzegorz Sandomierski świetnie interweniował. Z najbliższej odległości starał się jeszcze dobijać Marek Saganowski, jednak jego dwie próby zdołał odbić golkiper Zawiszy. W pierwszej połowie dobre okazje na wyjście na prowadzenie miał Michał Kucharczyk, a później Guilherme, jednak dwukrotnie z opresji wychodził golkiper. W 57. minucie „Wojskowi” wreszcie objęli prowadzenie. Tomasz Jodłowiec dopadł do piłki wyrzuconej z autu, dośrodkował do Michała Żyry, który na raty głową przelobował Grzegorza Sandomierskiego. Kilka minut później dalekim podaniem popisał się Tomasz Jodłowiec, a z wybiciem piłki nie poradził sobie Jakub Wójciki. Błąd piłkarza Zawiszy wykorzystał Michał Kucharczyk, który głową przelobował bramkarza. W doliczonym czasie gry prowadzenie podwyższyć mógł "Jodła", ale futbolówka po jego główce wylądowała na poprzeczce. Dzięki zwycięstwu legioniści odskoczyli Lechowi na cztery punkty.











Sezon 2009/10 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-1 Jagiellonia Białystok

1-0 5’ Tomasz Kiełbowicz

2-0 34’ Bartłomiej Grzelak

2-1 67’ Thiago Cionek



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak (68’ Maciej Rybus), Dickson Choto, Inaki Astiz, Wojciech Szala - Sebastian Szałachowski (86’ Miroslav Radović), Tomasz Jarzębowski, Maciej Iwański, Tomasz Kiełbowicz - Marcin Mięciel (74’ Marcin Smoliński), Bartłomiej Grzelak

Trener: Stefan Białas



Spotkanie to miało się odbyć kilka dni wcześniej, jednak zostało przełożone z powodu katastrofy smoleńskiej. Mecz odbył się bez udziału kibiców, a dodatkowo przy Konwiktorskiej - obie te rzeczy budziły wzburzenie wśród fanów. Już w 5. minucie przed polem karnym faulowany był Marcin Mięciel. Stały fragment gry pewnie wykorzystał Tomasz Kiełbowicz. W 28. minucie w polu karnym Dickson Choto faulował Remigiusza Jezierskiego. Do jedenastki podszedł Tomasz Frankowski, który nie zdołał pokonać Jana Muchy. W 34. minucie z rzutu wolnego w mur trafił „Kiełbik”, szczęśliwie futbolówka po chwili wylądowała w szesnastce obok nie pilnowanego Bartłomieja Grzelaka. Napastnik okazał się szybszy od Grzegorz Sandomierski i podwyższył prowadzenie warszawiaków. Po zmianie stron do ataku ruszyła Jagiellonia. Efekt przyniosło to w 67. minucie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola kontaktowego strzelił Thiago Cionek. Co ciekawe, było to pierwsze trafienie białostoczan w historii rywalizacji z Legią w Warszawie. Skromne prowadzenie „Wojskowych” utrzymało się do końcowego gwizdka arbitra.







Sezon 2007/08 Ekstraklasa: Odra Wodzisław 0-2 Legia Warszawa

0-1 38’ Ariel Borysiuk

0-2 82’ Aleksandar Vuković



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Wawrzyniak, Inaki Astiz, Jakub Rzeźniczak, Wojciech Szala - Aleksandar Vuković, Ariel Borysiuk , Roger Guerreiro, Maciej Rybus (71’ Tomasz Kiełbowicz), Miroslav Radović (46’ Kamil Majkowski) - Takesure Chinyama (77’ Bartłomiej Grzelak)

Trener: Jan Urban



Legioniści doszyć szybko przejęli inicjatywę, jednak brakowało skuteczności. W 38. minucie podanie z lewej strony otrzymał Roger Guerreiro. Zamiast strzelać podał jednak do lepiej ustawionego Ariela Borysiuka, który pewnym strzałem z 16. metra nie dał szans Adamowi Stachowiakowi. Było to jego debiutanckie trafienie z „eLką” na piersi. Przegrywająca Odra musiała się odsłonić i ruszyć do ataku. Po przerwie gospodarze częściej pojawiali się pod bramką Jana Muchy, jednak ten nie dał się pokonać. W 82. minucie przed polem karnym sfaulowany został Aleksandar Vuković. Sam poszkodowany podszedł do wykonania stałego fragmentu gry i umieścił piłkę w siatce. Legia była drużyną zdecydowanie lepszą i wygrała zasłużenie.











Sezon 2002/03 Ekstraklasa: Odra Wodzisław 2-1 Legia Warszawa

0-1 26’ Łukasz Surma

1-1 40’ Wojciech Grzyb

2-1 45’ Michał Chałbiński



Skład Legii: Zoran Mijanović - Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński, Tomasz Jarzębowski, Tomasz Kiełbowicz (60’ Tomasz Sokołowski) - Adam Majewski (46’ Aleksandar Vuković), Łukasz Surma, Ajazdin Nuhi, Cezary Kucharski - Marek Saganowski (66’ Dariusz Dudek), Stanko Svitlica

Trener: Dragomir Okuka



Legioniści myśląc o jakichkolwiek szansach na obronę tytułu mistrzowskiego nie mogli pozwolić sobie na stratę punktów w tym meczu. Odra przeważała, dominowała na boisku i gdy wydawało się, że to oni pierwsi strzelą gola, „Wojskowi” objęli prowadzenie. Cezary Kucharski dośrodkował piłkę, która trafiła na ósmy metr do Łukasza Surmy, a ten wpakował ją do bramki. Niestety w 40. minucie zaczęły się nasze problemy. Najpierw Wojciech Grzyb uderzeniem z okolicy 12. metra nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Przewaga Odry rosła z minuty na minutę, co poskutkowało golem do szatni. Jacek Ziarkowski przelobował Zorana Mijanovicia, a futbolówkę do pustej bramki wpakował Michał Chałbiński. Po zmianie stron wciąż na boisku lepiej wyglądali gospodarze. W 50. minucie do siatki trafił Stanko Svitlica, jednak sędzia słusznie odgwizdał spalonego. Ostatecznie „Wojskowi” przegrali, grali bez ambicji, szybkości oraz pomysłu. Porażka zakończyła naszą walkę o mistrzostwo Polski.







Sezon 1996/97 Ekstraklasa: Polonia Warszawa 1-1 Legia Warszawa

1-0 44’ Grażvydas Mikulenas

1-1 55’ Cezary Kucharski



Skład Legii: Grzegorz Szamotulski - Paweł Skrzypek, Jacek Zieliński, Jacek Bednarz (57’ Igor Kozioł), Jacek Kacprzak - Tomasz Sokołowski, Dariusz Czykier, Ryszard Staniek, Jacek Magiera (46’ Sylwester Czereszewski) - Cezary Kucharski, Marcin Mięciel

Trener: Mirosław Jabłoński



Tuż przed przerwą fatalny błąd obrońców oraz Grzegorz Szamotulskiego wykorzystał Grażvydas Mikulenas, który miał przed sobą pustą bramkę. Po zmianie stron do ataku ruszyła Legia. W 55. minucie futbolówkę w bramce świetnym strzałem umieścił Cezary Kucharski. Podczas meczu, a głównie w drugiej połowie, doszło do sporej „zadymy” pomiędzy fanami obu zespołów oraz policją.