25. urodziny Sanogo

Środa, 22 kwietnia 2020 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

25. urodziny obchodzi dziś Vamara Sanogo, który urodził się we francuskim mieście Saint-Denis. Do Legii dołączył zimą 2017 roku z Zagłębia Sosnowie, jednak z początku przechodził rehabilitację kolana. Francuz z "eLką" na piersi zadebiutował w lipcu 2017 roku w przegranym meczu o Superpuchar z Arką Gdynia. Prawie dwa miesiące później został wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec, gdzie spędził następne dwa lata. W obecnym sezonie zdołał zagrać jedynie w meczu z gibraltarskim Europa FC, podczas którego zerwał więzadła w kolanie. Na początku tego roku trenował już indywidualnie.



Z okazji urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów w życiu sportowym i prywatnym.