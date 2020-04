Kartka z kalendarza: 20 kwietnia

Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 20 kwietnia? Rok temu "Wojskowi" rzutem na taśmę w ostatnich minutach wygrali z Cracovią, a 13 lat temu dwie bardzo ładne bramki zdobył "Włodar". Na trybunach nie zabrakło także opraw.



Mecze



Sezon 2018/19 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Cracovia

1-0 90+’ Carlitos (k)



Skład Legii: Radosław Cierzniak - Marko Vesović, William Remy, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Iuri Medeiros, Andre Martins, Domagoj Antolić, Kasper Hamalainen (81’ Sandro Kulenović), Sebastian Szymański (74’ Dominik Nagy) - Carlitos (90+’ Cafu)

Trener: Aleksandar Vuković



W 12. minucie zza pola karnego huknął Andre Martins, jednak piłka po strzale trafiła w poprzeczkę. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem niedokładności. Brakowało składnych akcji i bramkowych okazji. W 60. minucie na lewą nogę do środka zszedł Iuri Medeiros, po czym dokładnym uderzeniem po ziemi umieścił piłkę w siatce. Ostatecznie sędzia bramki nie uznał, ponieważ na linii toru lotu futbolówki stał Sebastian Szymański, który był na pozycji spalonej. Kilka minut później piekielne mocnym strzałem z dystansu popisał się „Szymi”, jednak piłkę na poprzeczkę sparował golkiper. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry w polu karnym faulowany był William Remy. Do jednostki podszedł Carlitos i rzutem na taśmę zapewnił nam zwycięstwo. „Wojskowi” wskoczyli na pozycję lidera, mając trzy punkty przewagi nad drugą Lechią Gdańsk.











Sezon 2012/13 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-1 Pogoń Szczecin

0-1 11’ Bartosz Ława

1-1 54’ Ivica Vrdoljak (k)

2-1 58’ Wladimer Dwaliszwili (k)

3-1 78’ Tomasz Brzyski



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Inaki Astiz, Tomasz Jodłowiec, Jakub Wawrzyniak (76’ Bartosz Bereszyński) - Miroslav Radović, Ivica Vrdoljak (67’ Dominik Furman), Daniel Łukasik, Tomasz Brzyski - Wladimer Dwaliszwili, Marek Saganowski (75’ Danijel Ljuboja)

Trener: Jan Urban



Podczas meczu kibice obu drużyn siedzieli wspólnie na trybunach, a przy Łazienkowskiej zabrało się ponad 21 tys. fanów. Pod koniec meczu zaprezentowana została oprawa. Najpierw Żyletę przykryła Wielka Flaga, a później odpalono kilkadziesiąt rac. W 11. minucie piłkę w pole karne wstrzelił Adam Frączczak, ta szczęśliwie dla przyjezdnych odbiła się od legionisty i trafiła pod nogi Bartosz Ławy. Piłkarz Pogoni bez przyjęcia wpakował piłkę do siatki. Po zmianie stron „Wojskowi” dosyć szybko odwrócili losy spotkania. W 54. minucie powalony w polu karnym rywala został Wladimer Dwaliszwili i arbiter słusznie odgwizdał jedenastkę dla Legii. Rzut karny wykonał Ivica Vrdoljak, tym samym wyrównał stan meczu. Kilka minut później rozpędzonego Tomasza Brzyskiego wyciął Radosław Janukiewicz, a arbiter ponownie wskazał na „wapno”. Tym razem do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Wladimer Dwaliszwili i ponownie zmusił do kapitulacji bramkarza gości. W 76. minucie legioniści podwyższyli prowadzenie. Tomasz Brzyski, będąc w polu karnym, zwiódł obrońcę, przełożył piłkę na prawą nogę i ładnym strzałem nie dał szans golkiperowi przyjezdnych.



















Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Korona Kielce

1-0 45’ Aleksandar Vuković

2-0 68’ Piotr Włodarczyk

3-0 87’ Piotr Włodarczyk



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Wojciech Szala, Grzegorz Bronowicki, Dickson Choto (46’ Herbert Dick), Piotr Bronowicki - Roger Guerreiro, Łukasz Surma, Aleksandar Vuković, Marcin Smoliński (89’ Marcin Burkhardt) - Piotr Włodarczyk, Bartłomiej Grzelak (35’ Maciej Korzym)

Trener: Jacek Zieliński



Na wyjście piłkarzy przygotowana została oprawa z hasłem przewodnim "Walczyć, trenować! Warszawa musi panować!". Na Żylecie kibice podnieśli do góry folie aluminiowe i kartony, a całość utworzyła eLkę na tle złotych folii. W pierwszej połowie kibice siedzący na trybunie odkrytej nałożyli na siebie koszulki w kolorze czerwonym, białym i zielonym, tworząc w ten sposób barwy Legii na trybunie. Również podczas spotkania jeden z kibiców przyjezdnych postanowił pokazać wszystkim swoje genitalia. Z początku obie drużyny rzuciły się do ataku, jednak w grze każdej z nich można było dostrzec nerwowość. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa skończy się bezbramkowym remisem, to legioniści wyszli na prowadzenie. W doliczonym czasie gry Maciej Korzym płasko podał to wbiegającego w pole karne Aleksandara Vukovicia. „Vuko” na wślizgu umieścił piłkę w siatce. Po zmianie stron bardzo dobrze radziła sobie obrona legionistów, dodatkowo ze świetnej strony pokazał się Piotr Włodarczyk. W 68. minucie Maciej Korzym świetnie wypatrzył snajpera legionistów. „Włodar” znakomicie się obrócił, wymanewrował rywala i huknął pod poprzeczkę. Dwadzieścia minut później Piotr Włodarczyk uderzył z woleja zza pola karnego, blisko skutecznej interwencji był Maciej Mielcarz, jednak futbolówka przeszła pod rękami golkipera. „Wojskowi” wygrali trzeci mecz z rzędu 3-0!















Sezon 2001/02 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Pogoń Szczecin

1-0 22’ Cezary Kucharski



Skład Legii: Radostin Stanew - Siergiej Omieljańczuk, Tomasz Sokołowski, Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński - Maciej Murawski, Tomasz Kiełbowicz, Adam Majewski (61’ Jacek Magiera), Aleksandar Vuković (87’ Mariusz Piekarski) - Stanko Svitlica (68’ Moussa Yahaya), Cezary Kucharski

Trener: Dragomir Okuka



Na stadionie pojawiło się 11 tys. kibiców Legii i Pogoni, którzy razem zasiedli na sektorach. Podczas spotkania fani odpalili fajerwerki. Od początku Legia przeszła do zdecydowanej ofensywy. Już w drugiej minucie bramkę mógł strzelić Cezary Kucharski, ale jego strzał obronił Sławomir Olszewski. Napór Legii trwał aż do zdobycia prowadzenia. Ale wcześniej wyśmienitej okazji nie wykorzystał Aleksandar Vuković, będąc sam na sam z bramkarzem Pogoni. „Wojskowi” gola strzelili w 22. minucie. Tomasz Sokołowski dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie zrobiło się zamieszanie, z którego zwycięsko wyszedł Cezary Kucharski. Legionista władował futbolówkę do pustej bramki. Do końca pierwszej części warszawiacy wciąż mieli widoczną przewagę. Po zmianie stron mecz z minuty na minutę zrobił się nudniejszy. Kwadrans przed końcem słupek strzałem głową obił Aleksandar Vuković. Wygrana pozwoliła Legii utrzymać przewagę pięciu punktów nad Wisłą Kraków.















Urodziny



20 kwietnia 1986 w Gruzji w Tbilisi urodził się były napastnik Legii Wladimer Dwaliszwili. Zawodnik na początku 2013 roku dołączył do „Wojskowych” z Polonii Warszawa. Snajper ostatecznie opuścił Warszawę latem 2014 roku. Przez 1,5 roku rozegrał 53 mecze z „eLką” na piersi i zdobył 21 bramki. W Legii sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo kraju (2013 i 2014) oraz Puchar Polski (2013). Aktualnie „Lado” występuje w gruzińskim Dinamo Batumi.







20 kwietnia 1987 w mieście województwa kujawsko-pomorskiego w Radziejowie urodził się były stoper Legii Maciej Dąbrowski. Do klubu z Warszawy trafił latem 2016 roku z Zagłębia Lubin, a pod koniec lutego 2018 roku jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Z „eLką” na piersi rozegrał 42 mecze i zdobył cztery gole. Wraz z „Wojskowymi” sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo Polski (2017 i 2018) oraz krajowy puchar (2018). Po przygodzie z Legią stoper wrócił do Zagłębia Lubin, a aktualnie jest zawodnikiem ŁKS-u Łódź.