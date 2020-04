Brak jednomyślności w Ekstraklasie

Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. 08:24 Woytek, źródło: Przegląd Sportowy

Od kilku dni trwają konsultacje pomiędzy klubami Ekstraklasy i PZPN w sprawie wypracowania planu wznowienia rozgrywek. Jak informuje dzisiejszy Przegląd Sportowy brakuje jedna jednomyślności.



Część klubów wyraża głosy niezadowolenia, a według gazety są to ekipy, które na nierozgrywaniu meczów zyskują, czyli Wisła Kraków, Zagłębie, Arka, Korona, ŁKS, czy Piast. W niedzielę podczas wideokonferencji przedstawiciele sztabów medycznych nie zdołali osiągnąć konsensusu.



Otwarcie mówi o tym jeden z właścicieli Wisły Kraków Jarosław Królewski. Jego zdaniem źle się stało iż bez ostatecznych zatwierdzeń formalnych ogłoszone zostały ustalenia grup roboczych.



Można spodziewać się, że najbliższe dni będą przebiegały nie tylko na merytorycznej dyskusji wewnętrznej, a także na medialnych przepychankach.



Przypomnijmy, że plan jest taki, by drużyny były szczegółowo badane, potem odizolowane, a 10 maja wróciły do treningów. Mecze miałyby wrócić od końcówki maja.