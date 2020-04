Legioniści dowożą kolejne środki ochronne do szpitali

Kibice Legii od kilku tygodni pomagają szpitalom w okresie pandemii koronawirusa. Grupa Dobrzy Ludzie regularnie dowozi środki ochronne do szpitali w Dziekanowie Leśnym, SPZOZ przy ul. Mikołaja Kopernika, a także Centrum Zdrowia Dziecka. Akcję wsparła także sekcja koszykówki Legii, przekazując 2664 litry wody, napoje izotoniczne oraz batony energetyczne. Fani Legii na wsparcie szpitali dziecięcych zebrali blisko 55 tysięcy złotych, a kolejne wpłaty możliwe są TUTAJ . Legioniści z Bielan i Łomianek regularnie odwiedzają Szpital Bielański, gdzie w ostatniej partii przekazali m.in. 1000 maseczek. Zbiórka na zakup niezbędnych środków ochrony dla pracowników i pacjentów Szpitala Bielańskiego prowadzona jest TUTAJ .

matus007 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szacun !!!! dla WAS odpowiedz

Hoh - 5 godzin temu, *.centertel.pl Szacunek. odpowiedz

OBOP - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl A w tfnach cisza na ten temat. Brawo dla DL. odpowiedz

