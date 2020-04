Canal+ Ekstraklasa Cup 2020 - piłkarze powalczą na wirtualnych boiskach

Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. 11:16 źródło: Ekstraklasa

Szesnastu piłkarzy reprezentujących wszystkie kluby Ekstraklasy zmierzy się w CANAL+ Ekstraklasa Cup - turnieju rozgrywanym w grze FIFA20. Premiera 23 kwietnia o godzinie 21:00 na antenie Canal+ Sport. Skróty spotkań pojawią się w social mediach Ekstraklasy i klubów. Barwy Legii reprezentować będzie Maciej Rosołek.

Canal+ Sport fazę grupową pokaże od czwartku do soboty o godzinie 21:00 w dniach 23, 24, 25 i 30 kwietnia, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 i 16 maja. Program podsumowujący daną kolejkę zostanie wyemitowany o tej samej porze w niedzielę: 26 kwietnia, 3, 10 i 17 maja. Cztery dni później – również w systemie od czwartku do soboty z magazynem w niedzielę – rozpocznie się faza pucharowa turnieju.



Dzień po emisji każdego odcinka skróty spotkań będzie można zobaczyć w social mediach Ekstraklasy oraz klubów. Pojawią się one również we wspomnianym, cotygodniowym magazynie emitowanym w niedziele o 21:00 na antenie Canal+ Sport.



LISTA UCZESTNIKÓW:



Grupa A

Legia Warszawa – Maciej Rosołek

ŁKS Łódź – Dominik Budzyński

Jagiellonia Białystok – Bartosz Bida

Górnik Zabrze – Daniel Ściślak



Grupa B

Lech Poznań – Filip Marchwiński

Cracovia - Tomas Vestenicky

Wisła Płock – Jakub Rzeźniczak

Korona Kielce – Jakub Żubrowski





Grupa C

Lechia Gdańsk – Kacper Urbański

Piast Gliwice – Martin Konczkowski

Arka Gdynia – Michał Nalepa

Raków Częstochowa – Jarosław Jach



Grupa D

Wisła Kraków – Michał Buchalik

Śląsk Wrocław – Adrian Łyszczarz

Zagłębie Lubin – Olaf Nowak

Pogoń Szczecin – Hubert Matynia