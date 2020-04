Kartka z kalendarza: 21 kwietnia

Co działo się 21 kwietnia? Między innymi "Wojskowi" przegrali w szlagierze z Lechem Poznań. Dodatkowo 14 lat temu powstało muzeum Legii.



Mecze



Sezon 2011/12 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-1 Lech Poznań

0-1 25’ Artjoms Rudnevs



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Inaki Astiz, Dickson Choto, Jakub Wawrzyniak (73’ Michał Efir) - Michał Kucharczyk, Ivica Vrdoljak, Jakub Rzeźniczak (46’ Janusz Gol), Nacho Novo (61’ Tomasz Kiełbowicz), Miroslav Radović - Danijel Ljuboja

Trener: Maciej Skorża



W 25. minucie na prowadzenie wyszli przyjezdni. Rafał Murawski dokładnym prostopadłym podaniem obsłużył Artjomsa Rudņevsa, który skorzystał z błędu defensywy gospodarzy i bezlitośnie w sytuacji sam na sam pokonał Dusana Kuciaka. Po zmianie stron widać było, że legioniści nie zamierzają marnować czasu i od razu rzucili się do odrabiania strat. W 72. minucie groźne uderzenie z dystansu prawą nogą oddał Artjoms Rudņevs i piłka po poprzeczce wyszła poza pole gry. Legioniści nie stwarzali dogodnych sytuacji, ich strzały były niecelne lub nie były zagrożeniem dla Jasmina Buricia. Pomimo przegranej „Wojskowi” utrzymali się na pozycji lidera.











Sezon 1973/74 Liga: Legia Warszawa 3-1 Górnik Zabrze

1-0 62' Kazimierz Deyna

2-0 65' Stefan Białasa

2-1 72' Andrzej Szarmach

3-1 81' Robert Gadocha



Skład Legii:

Piotr Mowlik - Tadeusz Cypka, Lesław Ćmikiewicz, Andrzej Zygmunt, Waldemar Tumiński, Stefan Białas, Kazimierz Deyna, Wiesław Pacocha, Tadeusz Nowak, Robert Gadocha, Władysław Dąbrowski

Trener: Jaroslav Vejvoda



Wydarzenia



21 kwietnia 2006 roku, w ramach obchodów 90. rocznicy utworzenia klubu, w budynku stadionu otwarto Muzeum Legii Warszawa. Prawie dziewięć lat później zostało ono rozbudowane. Aktualnie w ekspozycji duży nacisk został nałożony na pokazanie, że Legia Warszawa to nie tylko piłka nożna. Zwiedzający mają okazję podziwiać trofea boksu, tenisa, koszykówki, podnoszenia ciężarów, szermierki czy lekkoatletyki. Zwiedzający mogą zobaczyć gabloty poświęcone Brychczemu, Deynie, Zielińskiemu, Radoviciowi i Rzeźniczakowi, a przede wszystkim niezwykle cenną rzecz – ostatnią koszulkę piłkarską, jaką przed śmiercią założył Kazimierz Deyna.











Urodziny



21 kwietnia 1990 w szwajcarskim mieście St. Gallen urodził się były snajper „Wojskowych” Aleksandar Prijović. Latem 2015 roku „Prijo” opuścił turecki Boluspor i trafił do Legii. Z Warszawy wyjechał na początku 2017 roku, kiedy odszedł do greckiego PAOK-u Saloniki. Z „eLką” na piersi rozegrał 72 mecze i zdobył 24 gole. W Legii sięgnął po mistrzostwo Polski (2016) i dwukrotnie po krajowy puchar (2015 i 2016). Aktualnie „Prijo” gra w arabskim Al-Ittihad Dschidda.







21 kwietnia 1951 w Rybniku urodził się były bramkarz Legii Piotr Mowlik. W 1971 roku golkiper dołączył do zespołu „Wojskowych” w którym rozegrał sześć sezonów. Z „eLką” na piersi wystąpił 168 meczów, a z orzełkiem zagrał 21 razy. W Legii zdobył Pucha Polski w 1973 roku. Po przygodzie w Warszawie zasilił Lecha Poznań, a po zakończeniu kariery sportowca był m.in. trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski.



Wszystkiego najlepszego dla obu Panów!