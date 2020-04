Karbownik łączony z Realem Sociedad

W ostatnim czasie wiele klubów pojawia się w kontekście transferu Michała Krabownika . Jak informował "Przegląd Sportowy" konkretne oferty (w granicach 5-6 mln euro) wpłynęły z Club Brugge, PSV Eindhoven i Sportingu CP, jednak wszystkie zostały odrzucone. Legia chciała otrzymać 10 mln euro, jednak przy aktualnym globalnym kryzysie kwota może zmaleć. Spore zainteresowanie wykazywał również Real Betis i Sevilla. Wczoraj hiszpański portal Eldesmarque napisał, że do dwóch klubów ze stolicy Andaluzji dołączył jeszcze Real Sociedad . „Biało-niebiescy” w obecnym sezonie zajmują czwarte miejsce w lidze, a do trzeciej Sewilli tracą zaledwie punkt. Klub z San Sebastián awansował również do finału Pucharu Króla, eliminując wcześniej m.in. Real Madryt. Real Sociedad pierwszy raz od 32 lat awansował to finału tego turnieju. W Realu Sociedad na lewej obronie najczęściej gra 34-letni Nacho Monreal , czyli były piłkarz m.in. Arsenalu. Hiszpana zastępuje 22-letni wychowanek „Biało-niebieskich” Aihen Muñoz , który w obecnym sezonie rozegrał 626 minut na boiskach tamtejszej Ekstraklasy. Żaden z nich nie może się pochwalić nawet zbliżonymi liczbami do tych które w tym sezonie wykręca „Karbo”. Warto dodać, że jest to najmłodszy zespół w La Liga, ponieważ średnia wieku ich drużyny w większość meczów nie przekracza 23 lat.

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzeziek - 14 minut temu, *.centertel.pl W normalnych okolicznosciach 10 mln euro. Teraz z racji koronawirusa 7 mln euro niech daja i niech idzie odpowiedz

kkk - 15 minut temu, *.com.pl Czegoś tu nie rozumiem,Karbownik ma być tańszy z powodu tego wirusa,tak?To chyba oczywistością jest przeczekać tego wirusa i sprzedać go po normalnej cenie a nie zaniżonej.Gdzie tu sens??? odpowiedz

BRL - 4 minuty temu, *.play-internet.pl @kkk: "normalne" ceny zapewne nie wrócą. Ten kryzys nie jest chwilowy, cała gospodarka w świecie zachodnim zanotuje konkretny dołek, a branża rozrywkowa zapewne szczególnie, bo ludzie przestaną wydawać hajs ma bzdety jak trzeba będzie liczyć na żarcie. odpowiedz

grzesiek - 17 minut temu, *.centertel.pl Super ze odrzucili. Powinny niebawem wplynac wyzsze propozycje odpowiedz

Puta madre - 38 minut temu, *.chello.pl El Carbo gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool gol gol gol!!!! odpowiedz

kot - 1 godzinę temu, *.chello.pl pamiętam wicemistrza. byłem wtedy w Euskadi i u nich. stare dzieje. odpowiedz

Wawrzyn - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niech idzie, jak juz nie chce dalej u nas grac. Kwota 7 € nie jest zla. Tylko zeby tak kasa szla na rozwoj klubu, a nie splate sztucznego dlugu. Najpierw spacalismy iti, pozniej Lesnego i Wandzla. A teraz Miodek sie uwlaszcza. Tak to zawsze bedziemy dojna krowa... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nigdy ta liga nie wygrzebie się z gówna, jak po sezonie, czy po pół sezonu będą sprzedawani piłkarze co kilka razy dobrze kopną. Popatrzcie, gdzie są "gwiazdy" typu Dziczek, czy Żurkowski. Uważam, że Karbownik powinien pograć ze 2 lata, pokazać się w rozgrywkach europejskich, bądź kadrze i dopiero odchodzić. W ogóle nie przemawia do mnie pieprzenie, że ten czy tamten jest za dobry na tą ligę. Mioduski coś tam farmazonił, że przedłuży z nim kontrakt, a teraz pandemia podsuwa mu tłumaczenie jak odejdzie. A myślę, że odejdzie po sezonie. Nie wiem, czy akurat do Sociedad, ale dziurę trzeba łatać czym się da. odpowiedz

Frajerzyno - 9 minut temu, *.master.pl @Arek: twoje zdanoe nikogo nie obchodzi !! odpowiedz

BRL - 59 sekund temu, *.play-internet.pl @Arek: w tej sytuacji byłoby to uzasadnione. Idą ciężkie czasy zwłaszcza dla pilki i nawet 6 milionów euro to może być zastrzyk finansowy, jakiego długo nie będziemy mieli okazji przyjąć, a może uratować budżet. Co nie zmienia faktu, że Miodousty powinien oznaczać kłamcę. odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl Niejaki Bartłomiej Pawłowski też kiedys wyjechał na plw. Iberyjski, do Malagi, ostatnio jak o nim słyszałem to gral w niecieczy... odpowiedz

XX - 2 godziny temu, *.mm.pl @Wiem co mówię : Wszystko się jak najbardziej zgadza, tyle tylko, że w Niecieczy grał Pawłowski Szymon, który w Maladze jeśli był, to tylko na wakacjach. odpowiedz

Zdzicho - 4 minuty temu, *.centertel.pl @XX: ale chłopa zgasiłeś. Brawo odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.virginm.net W tych czasach wartosc to powinni tracic pilkarze ale tylko Ci ktorzy juz sa po szczytach kariery. Taki Karbownik za rok jak sie skonczy kryzys poleci 10x do gory. Wszystko to poyebane. Nie sprzedawac i tyle. A DM niech teraz wybeceluje na klub jak jest potrzeba kilku baniek a nie niby wciska hajs w klub ale nie wiadomo gdzie na co i kiedy. Ci jego zwolennicy to maja poryte czosnki. NIE SPRZEDAWAC! odpowiedz

olo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @bum: Niestety poryte są takie komentarze. Wystarczy przeczytać bezpłatne sprawozdanie finansowe i już masz choć trochę informacji o przychodach, rozchodach i aktualnym stanie finansów klubu. Po jaką cholerę zabierasz głos, skoro nie masz tak naprawdę nic do powiedzenia. Karbownik jak będzie chciał, to i tak odejdzie do innej ligi i ciebie o zdanie nie będzie pytał. Co do właściciela, możemy go lubić lub nie, ale ja go szanuję za budowę Akademii, bo to będzie przyszłość. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @olo: Bardzo słuszna uwaga. I uniwersalna: 90% wpisów to jakieś marzenia, mrzonki i kwintesencja ignorancji. odpowiedz

bum - 40 minut temu, *.135.90 @olo: Nie poryte tylko wyrazajace nie zadowolenie z takiego obrotu spraw. Ja zawsze czytam komentarze dwa razy zeby zrozumiec autora na pewno. Patrzylem w sprawozdanie finansowe i co? Mowi gdzies o jakies sumie wplaconej z prywatnej kieszeni wlasciciela? Pominalem to? Akademia to jedyna rzecz ktora poprawia wizerunek Mioduskiego jako prezesa i wlasciciela. Na wielu innych plaszczyznach jest kulawo. Ja jestem przekonany ze i tak jakis Real Sociedad czy Betis da za Karbo 10mln jezeli tylko DM wytrzyma cisnienie i pokaze ze zna sie na pilkarskim pokerze. Karbownik jest po prostu wart tytch pieniedzy. Takie jest moje zdanie i tyle odpowiedz

Matigol - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda że kolejny, dobrze zapowiadający się grajek prawdopodobnie pójdzie w siną dal. Rozumiem kryzys spowodowany epidemią ale tak podchodząc do sprawy nigdy nie zbudujemy mocnego klubu ( będący bezkonkurencyjny w kraju i grający regularnie w LE). Ledwo co powstaje/zaczyna powstawać ciekawy zespół to "jeeeep" - zostaje wyłamany jeden z zębów trzonowych. Rozumiem że każdy ma swoją cenę ale niech w klubie będą konsekwętni - miało być minimum 10 baniek to 10 baniek i kropka, żadnych negocjacji w dół. A zaraz się okaże że pójdzie za marne 7. Dziękujemy panie Mioduski za robienie z Legii typowego przeciętniaka. odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Matigol: jak nie pójdzie teraz to za rok będzie wolnym zawodnikiem. A Piekarski zrobi wszystko żeby nie przedłużał umowy... odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Matigol: Nie jeden ząb, ale pół szczęki. Przypomnę, że wkrótce odchodzi pierwszy bramkarz, przed sezonem wykupili nam najlepszego strzelca, a teraz pozbywamy się na szybko świetnie zapowiadającego się pomocnika.

Agenci się cieszą, bo sprzedadzą młodych, a załatają przechodzonymi wynalazkami. odpowiedz

Józefowianin - 6 godzin temu, *.chello.pl Dobra drużyna dla Michała,fajną piłkę grają i konkuręcja do przeskoczenia 12 baniek nie dają. odpowiedz

Elquatro - 4 godziny temu, *.chello.pl @Józefowianin: polska trudna język odpowiedz

Bródno - 3 godziny temu, *.chello.pl @Józefowianin: A teraz po polsku proszę odpowiedz

Www - 6 godzin temu, *.chello.pl Z tego co wiem to ciekawą opcją jest Valencia CF odpowiedz

I tak powiem, ze polowe.... - 4 godziny temu, *.chello.pl @Www: patrzta, informator sie znalazł odpowiedz

Muchito - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Www: wyłącz Football Managera odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.