Legijny Garwolin kontynuuje zbiórkę dla Julki

Kibice Legii z Garwolina kontynuują zbiórkę pieniędzy na rehabilitację córki jednego z kibiców, Julii Pawliszewskiej. Pięć tysięcy złotych na ten cel przekazał sklep Żyleta - to część dochodu ze sprzedaży legijnych maseczek. Pomóc dziewczynce można licytując jeden z kilku kibicowskich gadżetów , wśród których są koszulka Legii (trzeci model z sezonu 2019/20), vlepki, szaliki, piłka z autografami piłkarzy Legii, smycze, płyta Ultra Dźwięki oraz kubek. Julka po urodzeniu przez kilka miesięcy walczyła o życie w szpitalu. Obecnie jest już w domu, ale wymaga intensywnej rehabilitacji. "Córka naszych dobrych znajomych, legionistów z krwi i kości, wyjazdowiczów i fanatyków. Urodziła się z zespołem zaburzeń oddychania. Wymaga intensywnej i mega kosztownej rehabilitacji. Pomóżmy jej normalnie żyć" - apelują legioniści z FC Garwolin. Pomóc można również przekazując 1% podatku Aby przekazać 1% podatku: KRS:0000037904 cel szczegółowy : 37304 Pawliszewska Julia Darowizny pieniężne : W tytule wpłat : 37304 Pawliszewska Julia Numer rachunku bankowego : 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

