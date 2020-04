Kartka z kalendarza: 22 kwietnia

Co działo się 22 kwietnia? Legioniści zanotowali w ostatnich latach trzy zwycięstwa z krakowskimi drużynami. Dodatkowo 14 lat temu Legia ustanowiła klubowy rekord, jeśli chodzi o wygrane ligowe mecze z rzędu.



Sezon 2017/18 Ekstraklasa: Wisła Kraków 0-1 Legia Warszawa

0-1 43’ Cristian Pasquato



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Marko Vesović, Inaki Astiz, Michał Pazdanm, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk, Chris Philipps, Domagoj Antolić (66’ William Remy), Cristian Pasquato (69’ Sebastian Szymański), Kasper Hamalainen (79’ Łukasz Broź) - Jarosław Niezgoda

Trener: Dean Klafurić



Pierwsze kilkanaście minut nie było zbyt interesujące. Obydwie drużyny skupiły się na walce w środku pola i brakowało klarownych sytuacji bramkowych. W 43. minucie jedynego gola w tym meczu, a zrazem zwycięskiego strzelił Cristian Pasquato. Włoch wymanewrował dwóch rywali i zza pola karnego umieścił futbolówkę w siatce. Chwilę później Arkadiusz Malarz dwukrotnie skutecznie interweniował, najpierw poradził sobie ze strzałem Carlitosa, a następnie wybronił główkę Marcina Wasilewskiego. W 62. minucie Jarek Niezgoda został zahaczony na linii pola karnego przez Marcina Wasilewskiego. „Jaro” przewrócił się, a sędzia za „padolino” ukarał go drugim żółtym kartonikiem, wydaje się że decyzja arbitra była błędna. „Wojskowi” utrzymali prowadzenie do końcowego gwizdka. Dzięki zdobytym trzem punktom, ekipa Deana Klafuricia znów zbliżyła się w tabeli do Lecha i Jagiellonii.















Sezon 2016/17 Ekstraklasa: Cracovia 1-2 Legia Warszawa

0-1 18’ Dominik Nagy

1-1 44’ Damian Dąbrowski (k)

1-2 49’ Tomas Necid



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Guilherme (90’ Tomasz Jodłowiec), Michał Kopczyński, Thibault Moulin, Miroslav Radović, Dominik Nagy (86’ Sebastian Szymański) - Tomas Necid (79’ Kasper Hamalainen)

Trener: Jacek Magiera



Do Krakowa udało się 900 kibiców z Warszawy. Podczas meczu zadebiutowała flaga „Mocno Legia”, a każdy z fanów miał jednakowy szalik wzorowany na wygląd flagi. Już w 2. minucie było blisko, aby spore zamieszanie pod bramką krakowian zakończyło się golem dla Legii, jednak ostatecznie nasi rywale wyszli spod opresji. Następnie „Wojskowi” wciąż byli blisko wyjścia na prowadzenie, co udało się w 18. minucie. Thibault Moulin popisał się świetnym przerzutem w kierunku Dominika Nagya. Węgier dobrze opanował piłkę i pewnym strzałem pokonał Grzegorza Sandomierskiego. W 42. minucie piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Artur Jędrzejczyk. Do jedenastki podszedł Damian Dąbrowski i wyrównał stan meczu. Kilka minut po zmianie stron na prowadzenie wrócili legioniści. Tomas Necid przedarł się przed defensywę Cracovii i pokonał bramkarza. W 67. minucie praktycznie z linii bramkowej piłkę uderzoną przez Krzysztofa Piątka wybił Michał Pazdan. W doliczonym czasie gry pod bramką warszawiaków wytworzyło się zamieszanie, jednak zwycięsko z niego wyszedł Arek Malarz.











Sezon 2015/16 Ekstraklasa: Legia Warszawa 4-0 Cracovia

1-0 6’ Aleksandar Prijović

2-0 25’ Michał Kucharczyk

3-0 32’ Nemanja Nikolić

4-0 77’ Kasper Hamalainen



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Jakub Rzeźniczak, Adam Hlousek (87’ Tomasz Brzyski) - Ondrej Duda, Ariel Borysiuk, Guilherme, Michał Kucharczyk - Aleksandar Prijović (81’ Tomasz Jodłowiec), Nemanja Nikolić (72’ Kasper Hamalainen)

Trener: Stanisław Czerczesow



Zdobywanie goli w meczu rozpoczął piekielnie mocnym strzałem Aleksandar Prijović. Szwajcar z ostrego kąta trafił w słupek, po czym piłka zatrzepotała w siatce. Chwilę później mogliśmy prowadzić dwoma golami, jednak Nemanja Nikolić obił poprzeczkę. Cracovia do głosu doszła w 12. minucie, ale futbolówkę po uderzeniu Mateusza Cetnarskiego wyłapał Arek Malarz. W 25. minucie z dystansu uderzył Michał Kucharczyk, piłka otarła się o nogę rywala i idealnie wpadła za kołnierz golkipera. W 32. minucie piłkę z rożnego wrzucił Guilherme, a głową w siatce umieścił ją Nemanja Nikolić. Do przerwy było już 3-0, a to nie był koniec emocji. W 77. minucie Aleksandar Prijović głową zgrał piłkę do Kaspera Hamalainena, który wolejem umieścił futbolówkę w bramce. Było to pierwsze trafienie Fina z „eLką” na piersi. Legioniści rozgromili Cracovię i zasłużenie zgarnęli trzy punkty. Warto dodać, że podczas tego spotkania zadebiutowała nowa legijna pieśń: „Warszawska Legio, zawsze o zwycięstwo walcz…".



















Sezon 2005/06 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Zagłębie Lubin

1-0 62’ Roger Guerreiro



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Tomasz Kiełbowicz, Dickson Choto, Wojciech Szala, Moussa Ouattara - Łukasz Surma, Roger Guerreiro, Grzegorz Bronowicki, Marcin Burkhardt (53’ Aleksandar Vuković), Sebastian Szałachowski (66’ Jakub Rzeźniczak) - Piotr Włodarczyk (56’ Marcin Klatt)

Trener: Dariusz Wdowczyk



Podczas pierwszej połowy Zagłębie przejęło inicjatywę w środku pola, a legioniści starali się grać skrzydłami. Niestety nasze dośrodkowania nie przynosiły zamierzonych efektów. Osiem minut po rozpoczęciu drugiej połowy drugą żółtą kartkę zobaczył Moussa Ouattara. Paradoksalnie ta indywidualna kara podziałała mobilizująco na Wojskowych. Zamiast się bronić, Legia zaczęła atakować. Kilka minut po stracie stopera warszawiacy wyszli na prowadzenie. Piłkę Rogerowi wyłożył Sebastian Szałachowski, a Brazylijczyk pokonał Mariusza Liberdę. Pomimo osłabienia udało się utrzymać skromne prowadzenie do końcowego gwizdka arbitra. Było to dziewiąte zwycięstwo z rzędu ekipy Dariusza Wdowczyka, jest to aktualny klubowy rekord, jeśli chodzi o wygrane ligowe spotkania z rzędu. Po tym meczu Legia odskoczyła Wiśle Kraków na siedem punktów.











Sezon 2003/04 Puchar Polski: Legia Warszawa 0-0 Jagiellonia Białystok



Skład Legii: Artur Boruc - Tomasz Sokołowski II (68’ Wojciech Szala), Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński, Dickson Choto - Jacek Magiera, Łukasz Surma, Tomasz Kiełbowicz, Aleksandar Vuković (73’ Dariusz Dudek) - Piotr Włodarczyk, Tomasz Sokołowski (62’ Manuel Pablo Garcia)

Trener: Dariusz Kubicki



Pierwszy mecz półfinału Pucharu Polski legioniści wygrali walkowerem. Z początku mecz w Warszawie był nudny, a gospodarze podeszli do spotkania z dystansem. Dopiero przez ostatnie pięć minut pierwszej odsłony widzieliśmy dobrze grającą Legię. Po zmianie stron oba zespoły grały lepiej, jednak białostoczanie nastawili się wyłącznie na kontrataki. W 49. minucie sytuację sam na sam zmarnował Wojciech Kobeszko posyłając piłkę obok bramki Artura Boruca. Nie wiele przed końcem spotkania przyjezdni zdobyli bramkę, jednak z niewiadomych przyczyn sędzia jej nie uznał. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, legionistom zdecydowanie zabrakło skuteczności.











22 kwietnia 2006 roku przed ligowym meczem z Zagłębiem Lubin do Galerii Sław Legii dołączył Paweł Janas. Popularny "Janosik" grał w barwach Legii w latach 1978-82 oraz 1986-88, w tym czasie rozegrał 185 oficjalnych spotkań. Dodatkowo jako trener warszawiaków zdobył trzy tytuły mistrza Polski (jedno jako drugi trener w sezonie 1992/93), dwa razy wygrywał Puchar Polski i raz triumfował w Superpucharze. Jako pierwszy polski szkoleniowiec wprowadził naszą drużynę do elitarnej Ligi Mistrzów, gdzie legioniści odpadli dopiero w ćwierćfinale.







22 kwietnia 1976 roku w Warszawie urodził się były stoper Legii Michał Żewłakow. Karierę sportową zaczynał w klubach warszawskich, po czym wyjechał za granicę. Występował w Belgii, Grecji oraz Turcji. Latem 2011 roku dołączył do Legii, w której zakończył karierę dwa lata później. Z „eLką” na piersi rozegrał 69 meczów, sięgnął po mistrzostwo Polski (2013) oraz dwukrotnie po krajowy puchar (2012 i 2013). W kadrze wystąpił 102 razy, dzięki czemu zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby występów w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery był dyrektorem do spraw skautingu, a następnie dyrektorem sportowym „Wojskowych”. Ostatecznie został zwolniony we wrześniu 2017 roku. Wszystkiego najlepszego! Przede wszystkim dużo zdrowia i szczęścia.