Najlepsi obcokrajowcy w historii

Piątek, 1 maja 2020 r. 08:07 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W ostatnich kilkudziesięciu latach przez Legię przewinęło się wielu obcokrajowców. Z jednymi wiązano większe nadzieje, a z innymi mniejsze. Niektórzy w Polsce całkowicie przepadli, a inni stali się synonimem udanego zakupu na długie lata. Od kilku tygodni przypominamy wam sylwetki legijnych stranieri, a w poniższym zestawieniu wybraliśmy naszym zdaniem najlepszych zawodników spoza naszego kraju, którzy kiedykolwiek zakładali koszulkę z "eLką" na piersi. Który z nich Waszym zdaniem miał największy wpływ na grę Legii?



Zapraszamy do w wyborach najlepszego bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika w poniższych ankietach, które potrwają do końca maja. Skocz do ankiet!



Dziesięciu wspaniałych



Ondrej Duda

16 / 101 /

Duda trafił do Legii w 2014 roku w wieku 19 lat. Młodego Słowaka wypatrzył obecny dyrektor Radosław Kucharski, a o jego pozyskanie bardzo mocno wlczyli Michał Żewłakow jak i Bogusław Leśnodorski. Wcześniej piłkarz grał w rodzimym MFK Koszyce, gdzie wyróżniał się na tle pozostałych. Pomimo młodego wieku często pojawiał się w wyjściowej jedenastce i był pewne, że ma duże szanse na zrobienie kariery na europejskich boiskach.



Słowak miał dobre wejście do warszawskiego klubu. W trzech pierwszych meczach strzelił dwa gole. Sezon 2014/15 był zdecydowanie najlepszy w wykonaniu pomocnika. Pod wodzą Heninga Berga strzelił osiem goli, grał w Lidze Europy, zdobył Puchar Polski, a do pełni szczęścia zabrakło mu jedynie mistrzostwa, które nadeszło rok później. Dzięki dobrej grze w Legii, Duda zadebiutował w pierwszej reprezentacji swojego kraju, a także został wypatrzony przez wielu europejskich skautów. Ostatecznie zdecydował się na odejście do Herthy Berlin, z którą podpisał kontrakt w lipcu 2016 roku.



Guilherme

21 / 150 /

Guilhreme jest jednym z tych zagranicznych zawodników, którzy rozegrali w Legii ponad 100 oficjalnych meczów. Pomocnik przez niemal cztery lata swojej gry na Łazienkowskiej dał się zapamiętać jako niezwykle pracowity, zaangażowany piłkarzy oraz pozytywny i radosny człowiek. Był bardzo wszechstronny - grał na obronie, lewej i prawej stronie pomocy, a także jako ofensywny pomocnik. Wszędzie wywiązywał się ze swoich zadań najlepiej jak potrafił. Pomimo tego, że "Gui" był wyróżniającym się zawodnikiem, na jego odejściu "Wojskowi" nie zarobili nic. Wraz z końcem 2017 roku wygasł jego kontrakt, co oznaczało, że stał się wolnym zawodnikiem



Podpisał kontrakt z Benevento, mając nadzieję, że po dobrej grze wypatrzy go jeden z silniejszych włoskich zespołów. Tak się jednak nie stało. Pomocnik później reprezentował barwy portugalskiego GD Alveranga oraz tureckiego Malatyasporu. To właśnie z Alvarangi w styczniu 2020 wypożyczył go za 100 tys. euro na półtora roku Trabzonspor. Wydaje się, że Legia długo żałowała, że straciła piłkarza o takiej charakterystyce. Wkrótce rozpoczęły się poszukiwania gracza, który przypominałby stylem gry nieodżałowanego zawodnika. Właściciele Legii pocieszenie znajdują na razie w Luquinhasie, który podobnie jak jego rodak dysponuje finezyjną techniką oraz nienaganną szybkością, ale do jego starszego kolegi nadal mu jednak wiele brakuje.







Dusan Kuciak

0 / 193 /

Jedyny bramkarz w naszym zestawieniu najlepszych zagranicznych piłkarzy. Zawodnicy na tej pozycji rzadko kiedy zapadają w pamięć, ponieważ nie strzelają goli i nie notują asyst. Niemniej jednak Kuciak swoją postawą na murawie sprawił, że nie sposób o nim zapomnieć. Słowak grał w Legii od lata 2011 roku do końca 2015 roku. Zdobył z nią 3 mistrzostwa i 3 Puchary Polski, a przez cały swój pobyt na Łazienkowskiej zawsze był bramkarzem numerem jeden, niezależnie od tego kto aktualnie prowadził drużynę, a za czasów golkipera było to czterech różnych trenerów. Kuciak oprócz dużego fachu bramkarskiego był również niezwykle wybuchowy.



W marcu 2014 roku bramkarz Legii omal nie pobił się na boisku z Tomaszem Brzyskim podczas spotkania ze Śląskiem Wrocław. Poza tym często rugał swoich defensorów, kiedy ci nie wypełniali dobrze swoich zadań. Kuciak marzył o podbiciu Premier League, jednak jego przygoda z Hull City była kompletnie nieudana. Trzy lata temu wrócił do Polski, podpisując kontrakt z Lechią Gdańsk. Przez ten czas niejednokrotnie udowodnił, że mimo upływu lat nadal może uchodzić za jednego z lepszych bramkarzy w ekstraklasie.



Danijel Ljuboja

30 / 78 /

Pomimo tego, że grał w Polsce jedynie dwa sezony, to dał się zapamiętać jako jeden z najlepszych zagranicznych napastników w historii ligi. Za jego sprowadzenie do Warszawy odpowiadał Marek Jóźwiak, a za wkomponowanie do drużyny Maciej Skorża. Serb dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu nie potrzebował wiele czasu, aby przekonać do siebie kibiców. Szybko zaczął zdobywać bramki zarówno w Lidze Europy, jak i w Pucharze Polski i ekstraklasie. Bardzo dobrze współpracował na boisku ze swoim rodakiem Miroslavem Radoviciem, z którym tworzył wtedy najlepszy duet w Polsce.



Po odejściu z Legii grał jeszcze przez rok w rodzimym RC Lens, a karierę oficjalnie zakończył w sierpniu 2014 roku. Cztery lata temu rozpoczął współpracę z Legię jako jeden ze skautów, jednak nie dało się usłyszeć, aby ktoś z polecanych przez niego piłkarzy trafił ostatecznie na Łazienkowską. Ljuboja, podobnie jak Kuciak, oprócz niebagatelnych umiejętności piłkarskich wyróżniał się gorącym temperamentem. W 2013 roku po zakrapianej imprezie z Radoviciem został ukarany przez klub finansowo i odsunięty od treningów z pierwszą drużyną.







Nemanja Nikolić

55 / 86 /

Snajper przyszedł do Legii z wyrobioną na Węgrzech renomą, ale krok po kroku swoją wartość zaczął udowadniać również w Polsce. Przez wielu kibiców uchodzi za najlepszego zagranicznego piłkarza w historii nie tylko Legii, ale i całej ekstraklasy. Król strzelców z 2016 roku, a także dwukrotny mistrz Polski, to są wyróżnienia, którymi mało kto może pochwalić się w ciągu swojego półtorarocznego pobytu w drużynie. W lidze strzelał jak na zawołanie i nic dziwnego, że to właśnie m.in w jego osobie upatrywano kogoś, kto po raz pierwszy od kilkunastu lat wprowadzi klub do upragnionej Ligi Mistrzów. I tak rzeczywiście się stało. W 2016 roku w eliminacjach do tych elitarnych rozgrywek Węgier pięć razy wpakował piłkę do siatki i w sierpniu tego roku na Łazienkowskiej mógł razem z kolegami świętować awans do fazy grupowej LM.



Spotkania w niej okazały się jednak dla niego małym rozczarowaniem. W żadnym z tych meczów nie zagrał przez więcej niż godzinę, a tylko dwukrotnie wyszedł w wyjściowej jedenastce. Trenerzy zdecydowali się bazować na kontratakach i prawdopodobnie Nikolić nie do końca wpisywał im się w założenia taktyczne. Pomimo świetnego wykończenia i umiejętności znalezienie się w polu karnym przeciwnika, nie miał zbyt dobrego przyspieszenia, co było widać w rywalizacji z najlepszymi klubami Starego Kontynentu. Nikolić odszedł z Legii do Stanów Zjednoczonych, gdzie tylko potwierdził, że jest znakomitym napastnikiem, zbywając już w swoim premierowym sezonie koronę króla strzelców.







Aleksandar Prijović

24 / 72 /

Przyszedł do Legii z tureckiego drugoligowca i nic dziwnego, że już od początku duża część kibiców była nastawiona do niego niezbyt przychylnie. Kiedy Prijović zaczął stawiać odważne tezy o swoich umiejętnościach to już tylko dolał oliwy do ognia. Trudno było spodziewać się po nim czegoś dobrego, a jednak wszystkich pozytywnie zaskoczył. W swoim pierwszym sezonie strzelił 16 goli, a przez połowę kolejnego dołożył kolejne osiem. Jego współpraca na boisku z Nikoliciem była niemal wzorowa. Wzajemnie idealnie się uzupełniali - niczym Ondrej Duda i Miroslav Radović w przeszłości.



Prijović wzbudził zainteresowanie skautów w 2016 roku m.in. po tym ja dwukrotnie pokonał bramkarza Borussii Dortmund w spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ostatecznie zdecydował się odejść do PAOK-u Saloniki. Niefortunnie zbiegło się to ze sprzedażą Nikolicia, wobec czego w jednym oknie transferowym Legia straciła dwóch znakomitych napastników, co na pewno miało duży wpływ na późniejszą postawę drużyny (chociaż samo mistrzostwo ponownie udało się zdobyć).







Miroslav Radović

93 / 391 /

Radović pożegnał się z Legią w czerwcu 2019 roku, kiedy klub nie zdecydował się na przedłużenie z nim wygasającego kontraktu. Serb miał propozycję pozostania w klubie w innej roli, ale uznał, że nie chce jeszcze kończyć piłkarskiej kariery. Przez dziewięć lat pomocnik rozegrał dla stołecznego klubu 329 meczów, w których strzelił 77 bramek, co jest wynikiem absolutnie imponującym. Razem z Legią cztery razy zdobył mistrzostwo Polski, sześciokrotnie Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Pod względem ilości rozegranych spotkań w "Wojskowych" w historii zajmuje trzecie miejsce. Ustępuje jedynie Lucjanowi Brychczemu (452) oraz Jackowi Zielińskiemu (404).



Niestety, ostatni sezon pobytu Radovicia w klubie nie był zbyt udany. Nie potrafił przekonać do siebie Ricardo Sa Pinto, a także Aleksandara Vukovicia.







Roger Guerreiro

22 / 138 /

Kiedy trafił do Legii w przerwie zimowej sezonu 2005/06, to chyba nie przypuszczał jak ta decyzja zmieni jego dalszą karierę. W swojej premierowej rundzie na boiskach ekstraklasy strzelił 3 gole w 14 meczach. Potem było już tylko lepiej. Przez kolejne sezony stał się bardzo ważną postacią w środku pola, od której trenerzy rozpoczynali ustawianie wyjściowej jedenastki. Jego postawa nie umknęła selekcjonerowi reprezentacji Polski Pawłowi Janasowi, który podjął starania o to, aby Brazylijczyk mógł zagrać w jego drużynie. Ostatecznie Roger otrzymał polskie obywatelstwo z rąk Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2008 roku, a już dwa miesiące później zagrał w koszulce reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii, zdobywając nawet gola przeciwko gospodarzom tego turnieju. W sumie strzelił dla Polski cztery gole, a z czego szczególnej urody były dwa ostatnie przeciwko Walii i Irakowi.







Pomimo dobrego występ na mistrzostwach Europy nie odszedł z Legii. Został sprzedany dopiero w sierpniu 2009, gdy trafił do AEK-u Ateny. Tam jednak furory nie zrobił, chociaż w każdym z czterech sezonów rozgrywał m.in. kilkanaście ligowych meczów. Następnie zdecydował się na powrót do Brazylii z krótkim epizodem w cypryjskim Arisie Limassol. Karierę zakończył w 2017 roku w wieku 36 lat broniąc barwy EC Rio Verde.



Orlando Sa

15 / 42 /

Orlando Sa był typem napastnika idealnie skrojonego pod ówczesną Legię. Może poza jednym małym wyjątkiem. Ze względu na swój wybuchowy charakter nie potrafił dogadać się z Heningiem Bergiem. Norweg od początku nie był jednak przekonany do Portugalczyka, o czym w 2015 na łamach sport.pl powiedział Dariusz Mioduski. - To nie było tak, że nie chciał. Nie był przekonany, długo się zastanawiał, ale przy transferze nie postawił weta. Nikt na siłę mu go nie wcisnął - stwierdził wówczas obecny prezes.



Pomimo trudnego charakteru i niezbyt dużej motywacji do pracy na treningach, Sa robił znaczącą różnicę podczas meczów. W pierwszych pięciu spotkaniach sezonu 2014/15 zdobył pięć goli, a później również kontynuował swoją dobrą strzelecką passę. Trafiał nie tylko w ekstraklasie, ale również w Lidze Europy, pokonując bramkarza Trabzonsporu. W końcówce tamtego sezonu jego konflikt z trenerem przybrał na silę, przez co Sa zabrakło m.in na majowym finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Oficjalnie z powodu kontuzji, a nieoficjalnie z powodu kolejnej kłótni z trenerem. Upust swoim emocjom Portugalczyk dał również w swoim pożegnalnym meczu. Zszedł z murawy już w 26. minucie, a zmierzając do szatni ani myślał podejść do stojącego przy ławce rezerwowych Berga.



Vadis Odjidja-Ofoe

5 / 42 /

Chociaż nie ma na koncie zbyt wielu bramek, to i tak trudno zapomnieć o tym, co robił na boisku. Na warunki polskiej ekstraklasy Vadis Odjidja-Ofoe był zawodnikiem zdecydowanie najlepszym. Chociaż spędził w Legii zaledwie rok, to i tak jego odejście spowodowało wielką wyrwę w środku pola, której nie udało się załatać. Początkowo niewiele wskazywało na to, że Belg zrobi w naszym kraju taką karierę. Z angielskiego Norwich przyszedł w nie najlepszym stanie fizycznym i trochę mu zajęło, kiedy zrzucił nieco wagi.



Niemniej jednak już od swoich pierwszych meczów pokazywał, że ma dużą łatwość w boiskowych zagraniach, które stanowiły wyzwanie dla naszych ligowców. Odjidja-Ofoe był przywódcą środka pola, a jego piękna bramka przeciwko Realowi Madryt, którą była notabene pierwszą zdobytą przez niego dla warszawskiego klubu, będzie jeszcze wspominana przez długie lata. Pomocnik odszedł z Legii latem 2017 roku za jedyne 2,5 mln euro. Zamieszenie z jego transferem było długie i wydaje się, że nie zrobiono dostatecznie dużo, aby jednego z najlepszych zawodników ostatnich lat zatrzymać w składzie.







Zagraniczna myśl szkoleniowa



Pierwsza drużyna Legii miała w historii 15 trenerów zagranicznych. Spośród tego grona na wyróżnienie zasługuje czterech szkoleniowców:



Jaroslav Vejvoda (Czechy) - 175 meczów. Posadę trenera Legii obejmował dwukrotnie, pracował w latach 1966-69 i 1973-75. Jego praca pierwszym okresie oceniana jest jako stworzenie nowego modelu szkolenia w klubie, które zaowocowało wywalczeniem tytuł mistrza Polski w sezonie 1968/69. Drugie podejście już tak dobre nie było.



Dragomir Okuka (Serbia) - 99 meczów. Zdobył z Legią mistrzostwo Polski i Puchar Ligi w 2002 roku. Pracował od marca 2001 do czerwca 2003.



Henning Berg (Norwegia) - 97 meczów. Posadę Legii objął po rundzie jesiennej 2013 roku i pracował do października 2015 roku. Wygrał z Legią mistrzostwo Polski w sezonie 2013/14 i Puchar Polski rok później.



Stanisław Czerczesow (Rosja) - 35 meczów. Pracował tylko 8 miesięcy, ale wyciągnął zespół z kryzysu i zdobył mistrzostwo Polski i Puchar Polski w 2016 roku na stulecie istnienia klubu.







SONDA Obcokrajowcy. Najlepszy bramkarz: Dusan Kuciak Jan Mucha Radostin Stanew





SONDA Obcokrajowcy. Najlepszy obrońca Inaki Astiz Dickson Choto Dossa Junior Edson Adam Hlousek Siergiej Omeljańczuk Moussa Ouattara Marko Vesović





SONDA Obcokrajowcy. Najlepszy pomocnik Domagoj Antolić Ondrej Duda Roger Guerreiro Guilherme Kasper Hamalainen Luquinhas Andre Martins Thibault Moulin Vadis Odjidja-Ofoe Miroslav Radović Ivica Vrdoljak Aleksandar Vuković





SONDA Obcokrajowcy. Najlepszy napastnik Carlitos Takesure Chinyama Danijel Ljuboja Nemanja Nikolić Aleksandar Prijović Orlando Sa Stanko Svitlica Kenneth Zeigbo





SONDA Obcokrajowcy. Najlepszy trener Henning Berg Stanisław Czerczesow Dragomir Okuka Jaroslav Vejvoda