Puchar Polski: Mecz z Miedzią 27 maja

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat dotyczący planowego wznowienia rozgrywek. Zaległe mecze 1/4 finału Pucharu Polski mają zostać rozegrane 27 maja 2020 roku. Po ich rozegraniu zostaną ustalone terminy meczów 1/2 finału i finału. Mecz Miedź Legnica - Legia Warszawa pierwotnie miał odbyć się 18 marca. Do półfinału awansowały już drużyny Cracovii (2-1 z GKS-em Tychy) i Lechii Gdańsk (2-1 z Piastem Gliwice). Oprócz Legii i Miedzi o awans walczą jeszcze Stal Mielec - Lech Poznań. Puchar Polski 2019/20

(L) - 1 minutę temu, *.247.197 Yeeeeeeeeeeeah

WRACAMY ! odpowiedz

Autor - 8 minut temu, *.master.pl To będzie konoec przygody z pucharem odpowiedz

