Premier: W pierwszej kolejności chciałbym powrotu Ekstraklasy

Środa, 22 kwietnia 2020 r. 09:47 Woytek

- W dyskusji z naszymi partnerami w PZPN i Ekstraklasie, z innymi klubami i związkami innych dyscyplin będziemy starali się wypracować takie zasady, żeby w najbliższym czasie mogły odbywać się rozgrywki bez publiczności. W pierwszej kolejności zwłaszcza Ekstraklasa - chciałbym, żeby wróciła do rozgrywek - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



- Wiem, że Bundesliga chce w maju wrócić, inne ligi też o tym rozmawiają. Chcemy czerpać z najlepszych praktyk i uczyć się od tych, który analizują różne sposoby. Mamy jednak na względzie ograniczenia sanitarne, bo one są kluczowe i brane pod uwagę przy ostatecznych decyzjach. Mam nadzieję, że będziemy mogli je zakomunikować w najbliższych dwóch tygodniach - dodał szef rządu.



Od początku tygodnia kluby Ekstraklasy rozpoczęły izolację, wybierając listę 50 osób, które będą mogły być obecne na meczach.



- Wszystko jest przesądzone. Premier dostał ode mnie gotowy plan ratowania tego sezonu. Mamy protokół, wszystko zostało według mnie dobrze opracowane. W ostatni weekend maja PKO Ekstraklasa ma rozegrać 27. kolejkę. Pewnie, że w czasie koronawirusa trzeba brać pod uwagę czynniki zewnętrzne, ale jak nic się nie wydarzy, to wracamy na boiska. Wiem, że w naszej mentalności jest narzekanie, marudzenie, ale ja jestem za tym, żeby coś robić, a nie siedzieć z założonymi rękami. Chcemy grać - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie ze sportowefakty.wp.pl.



Jednocześnie należy się spodziewać, że być może do końca roku mecze będą odbywały się bez udziału publiczności.