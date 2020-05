Biblioteka legionisty: Kaka chłopak ze Starogardu

Dotychczas powstały cztery książki o Kazimierzu Deynie. Tę najmniej znaną prezentujemy dzisiaj, a wydana została ona w roku 2001 przy udziale Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Autorem publikacji "Kaka chłopak ze Starogardu" jest dr Wiesław Wika, były piłkarz Wisły Tczew i AZS-u Gdańsk, a także trener drużyn na Pomorzu. Jak przyznaje sam autor, spora część materiałów pochodzi z książki "Deyna" Stefana Szczepłka. Co znajdziemy w środku? Pokrótce przedstawione zostały dzieciństwo i pierwsze piłkarskie kroki Deyny. W rozdziale drugim "Wspaniałe lata w warszawskiej Legii" znajdujemy słów kilka o jego występach w Legii - z podziałem na mecze ligowe, Pucharu Polski oraz europejskie puchary. Zebrane zostały również tabele z zestawieniem liczby meczów, bramek w poszczególnych sezonach. Poznajemy także wypowiedzi trenerów Deyny na temat tego wspaniałego zawodnika. W dalszej części książki znajdują się informacje nt. turniejów im. Deyny, występów w reprezentacji Polski i różnych plebiscytów, w których plasował się na czołowych lokatach. Na zakończenie tej skromnej publikacji zamieszczonych zostało kilkanaście zdjęć oraz karykatur Deyny. Książka zdecydowanie najskromniejsza spośród wszystkich, które dotychczas ukazały się na temat najlepszego piłkarza w historii Legii oraz polskiej piłki. Raczej dla koneserów. Pozostałym polecamy przede wszystkim trzy pozostałe książki o Deynie, autorstwa Stefana Szczepłka, Wiktora Bołby oraz Romana Kołtonia. Tytuł: Kaka chłopak ze Starogardu Autor: Wiesław Wika Wydawnictwo: Pomorski Związek Piłki Nożnej Rok wydania: 2001 Liczba stron: 168 Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Kamil - 35 minut temu, *.a1.net Polecacie serio książkę Kołtonia ? Nie czytałem, ale słyszałem ze nie za ciekawa. Bardziej o reprezentacji niż o samym Deynie odpowiedz

L56 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie był szybki, nie miał mocnego strzału, niespecjalnie kiwał, ale podawał jak nikt.

Oglądam piłkę ponad 50 lat i nie widziałem nikogo kto rozgrywałby piłkę jak On!

To nie było takie podania jak teraz gra Barcelona.Jego zagranie za każdym razem zmieniało

sytuację na boisku.

Byłem na meczu, nie pamiętam już z kim kiedy sędzia kazał 2 razy powtarzać wolnego

po pierwszym strzale.3 razy trafił w to samo okno, a bramkarz nie mógł złapać. odpowiedz

Wiem co mówię - 5 godzin temu, *.chello.pl Oglądałem mecz z manchesterem city. Deyna wiadomo.. Ale zaskoczył mnie Paweł Janas. Nie wiedziałem że taki dobry był. odpowiedz

Bartosz - 6 godzin temu, *.as43289.net Pozdrawiam Pana Kazimierza! odpowiedz

