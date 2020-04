Kartka z kalendarza: 23 kwietnia

Czwartek, 23 kwietnia 2020 r.

Co działo się 23 kwietnia? 9 lat temu legioniści przegrali w Gdańsku, był to ich szósty ligowy mecz z rzędu bez zwycięstwa. Dodatkowo 10 lat temu "Wojskowi" 3-0 wygrali z Piastem Gliwice.



Mecze



Sezon 2010/11 Ekstraklasa: Lechia Gdańsk 2-1 Legia Warszawa

0-1 7’ Krzysztof Bąk (sam.)

1-1 23’ Abdou Traore

2-1 59’ Ivans Lukjanovs



Skład Legii: Wojciech Skaba - Jakub Rzeźniczak (46’ Srda Knezević), Dickson Choto, Marcin Komorowski, Jakub Wawrzyniak – Manu, Alejandro Ariel Cabral (82' Felix Ogbuke), Ariel Borysiuk, Maciej Rybus (59’ Miroslav Radović), Michał Kucharczyk - Michal Hubnik

Trener: Maciej Skorża



Już w 7. minucie do futbolówki w polu karnym dopadł Maciej Rybus i mocnym uderzeniem wprowadził piłkę w kozioł. Obrońcy gospodarzy tak nieudolnie próbowali wybić futbolówkę, że wbili ją sobie do bramki, a konkretnie uczynił to Krzysztof Bąk. W 23. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Piłka dośrodkowana z rzutu wolnego z prawej strony boiska minęła wszystkich legionistów i Abdou Traore głową nie dał szans Wojciechowi Skabie. Druga odsłonę spotkania lepiej rozpoczęli gdańszczanie. Na szczęście mocny strzał Abdou Traore obronił warszawski golkiper. Z minuty na minutę robiło się coraz goręcej pod bramką Legii, co poskutkowało golem Lechii. Gospodarze rozegrali szybką akcję, po czym Marcin Pietrowski wrzucił futbolówkę wprost do niekrytego Ivansa Lukjanovsa. Łotysz nie pomylił się i zapewnił prowadzenie swojej drużynie. Ostatecznie legioniści przegrali, była to ich jedenasta porażka w sezonie. Dodatkowo „Wojskowi” w lidze nie wygrali od sześciu kolejek.











Sezon 2009/10 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 Piast Gliwice

1-0 3’ Marcin Mięciel

2-0 40’ Maciej Iwański

3-0 61’ Bartłomiej Grzelak



Skład Legii: Jan Mucha - Wojciech Szala, Pance Kumbev, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz - Sebastian Szałachowski, Tomasz Jarzębowski (46’ Ariel Borysiuk), Maciej Iwański, Maciej Rybus (46’ Marcin Smoliński) - Marcin Mięciel (72’ Maciej Górski), Bartłomiej Grzelak

Trener: Stefan Białas



Już pierwsza szybka akcja legionistów dała im prowadzenie. Po podaniu Tomasza Jarzębowskiego sam na sam z Maciejem Nalepą znalazł się Marcin Mięciel i skutecznie przelobował bramkarza gości. Później gra nieco „siadła”. W 37. minucie golkiper przyjezdnych sfaulował przed polem karnym Bartłomieja Grzelaka, arbiter gliwickiemu bramkarzowi pokazał czerwony kartonik. Futbolówkę na 22 metrze ustawił Maciej Iwański, po czym podwyższył nasze prowadzenie. Jeszcze przed przerwą Dickson Choto obił poprzeczkę bramki Piasta. Po zmianie stron „Wojskowi” dołożyli jeszcze jednego gola. W 61. minucie Bartłomiej Grzelak pokonał Tomasza Kasprzika. Legioniści mieli jeszcze okazje do podwyższenia prowadzenia, ale dobrze spisywał się bramkarz gości. W końcówce na boisku w zespole gospodarzy zadebiutował Maciej Górski.







Sezon 2004/04 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 Górnik Łęczna

1-0 40’ Paweł Kaczorowski

1-1 43’ Cezary Kucharski



Skład Legii: Artur Boruc - Wojciech Szala, Tomasz Kiełbowicz (69’ Piotr Włodarczyk), Paweł Kaczorowski (84’ Ireneusz Kowalski), Veselin Djoković - Łukasz Surma, Marcin Smoliński, Aleksandar Vuković, Jacek Magiera - Tomasz Sokołowski II, Marek Saganowski

Trener: Jacek Zieliński



Przed meczem legijna "Galeria Sław" powiększyła się o kolejne nazwisko - Leszka Pisza. Po pierwszym gwizdku arbitra gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. Po pewnym czasie legioniści zaczęli uzyskiwać nieznaczną przewagę. Największe emocje czekały nas na mniej więcej pięć minut przed końcem pierwszej części gry. W 40. minucie meczu Marcin Smoliński ładnie dograł do Pawła Kaczorowskiego, a ten zamienił podanie na gola. Kibice zebrani przy Ł3 raczej nie świętowali bramki zdobytej przez byłego zawodnika m.in. Lecha Poznań. Niestety już trzy minuty później wyrównał Cezary Kucharski, który głową zahaczył piłkę po rzucie wolnym wykonanym przez Grzegorza Wędzyńskiego. Druga połowa gry to znów lekka przewaga Legii, z której jednak nie wynikało za wiele. Był to czwarty ligowy mecz „Wojskowych” w którym nie zgarnęli trzech punktów.







Sezon 1993/94 Ekstraklasa: Pogoń Szczecin 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Krzysztof Ratajczyk, Jacek Zieliński, Juliusz Kruszankin, Marcin Jałocha - Adam Fedoruk (62' Grzegorz Wędzyński), Zbigniew Mandziejewicz, Radosław Michalski, Leszek Pisz, Jerzy Podbrożny - Wojciech Kowalczyk (81' Janusz Kopeć)

Trener: Paweł Janas



Urodziny



23 kwietnia 1905 roku w Rosji urodził się były pomocnik Legii Bolesław Cichecki. Do klubu ze stolicy dołączył w 1928 roku, a odszedł w 1931 roku. Przez ten czas z "eLką" na piersi rozegrał 38 meczów i zdobył trzy bramki. Po pięciu latach wrócił na Łazienkowską, był kierownikiem drużyny oraz rozegrał jedno spotkanie przeciwko ŁKS-owi Łódź. Dodatkowo raz wystąpił w reprezentacji Polski przeciwko Estonii w 1926 roku. Bolesław Cichecki zmarł 1 października 1972 w Warszawie.