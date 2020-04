Kup książkę i wesprzyj Maćka

W obliczu pandemii koronawirusa, kluby ograniczyły wydatki nie tylko na pensje zawodników, ale zwolniły również część pracowników. Odczuł to również dobrze Wam znany Maciek Dobrowolski, któremu każdy z Was może pomóc w prosty sposób - poprzez zakup książki "#UwolnićMaćka". "Chciałem Was prosić o pomoc, bo proszenie o pomoc nie jest wstydem. Wstydem by było poddać się bez walki. Możecie mi pomóc kupując książkę, którą kiedyś napisałem. Kiedyś, kiedy też miałem duże kłopoty" - mówi Maciek. Wydaną w 2016 roku książkę, w cenie 40 złotych, zamawiać można TUTAJ . O książce pisaliśmy w naszej Bibliotece legionisty .

News⚽️Legia - 3 godziny temu, *.188.163 Maciek don’t worry zacznij jeżdzic na taryfie w LegiaTaxi auto w barwy ,ma jeździć jollities gablota,I na pewno każdy kibic bédzie chciał skorzystać z twojej taryfy i przerzyć twojá historie w czasie jazdy... odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.netfala.pl Nie no widziałem kolesia na jednym z wyjazdów. Markowe ciuchy mówią same za siebie... Wielu jest w gorszej sytuacji teraz. Dalej bez komentarza bo krew zalewa. odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Sorry, ale on jest bezrobotny dopiero kilka dni, a ja bezskutecznie szukam pracy od pół roku. Skoro "cała Legia zawsze razem", to dlaczego dla mnie akcji pomocowej nie zrobi? odpowiedz

Pomyśl - 3 godziny temu, *.2.103 @ding: może dlatego że nie napisałeś książki odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jak mam byc szczery no to cena moglaby byc nieco nizsza wiecej osob pewnie by kupilo. Tak czy siak powodzenia Maciek.



Kurde jak chlopak prosi o pomoc to zróbmy jakas zrzutke na najblizszym meczu dla Maćka.

Cala Legia zawsze razem ! odpowiedz

iofgjh - 5 godzin temu, *.chello.pl @grzesiek: Kolego, na jakim najbliższym meczu? Najbliższy z kibicami będzie może za rok. Wake up!

Poza tym bez przeginania z tymi zbiórkami z byle powodu. Tak, dokładnie taka jak napisałem - z BYLE POWODU!



Współczuje oczywiście utraty pracy ale takich jak on jest teraz znacznie więcej, znacznie więcej osób jest w nieporównywalnie gorszej sytuacji i każdy sobie musi jakoś poradzić.

Ja również straciłem prace ale nie róbcie dla mnie zbiórki bo nie umieram przez to tylko właśnie szukam nowej. odpowiedz

Odp - 3 godziny temu, *.centertel.pl @iofgjh: I tu masz 100% racji. Pomagać to można starszym albo chorym. Chłop młody, zdrowy to niech idzie do pracy. Najłatwiej było siedzieć na garnuszku w klubie. odpowiedz

