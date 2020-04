Komentarze (15)

kaktus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl miało być 50%... jest 30%...

za bardzo nie zbiednieją... mogli by klubowi dać więcej od siebie



ps. ciekawy jestem, czy Obradović zgodził się na obcięcie pensji. Ten akurat nie ma powodu iść na rękę klubowi, siedzi tu tylko dla kasy. Kolejnym jego klubem będzie pewnie coś z III ligi niemieckiej lub II tureckiej... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @kaktus: mnie to się wydaje, że kolejnym jego klubem może być koniec kariery. Nie wiem, czy znajdzie się kolejny jeleń na typa, co kontuzji doznaje siedząc na dupie w fotelu samolotu. odpowiedz

Meteor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kaktus: Jak dla mnie to piłkarze, którzy zdecydowanie dostają mniej od niego, ale wnoszą coś do drużyny lub naprawdę się starają się choć coś wnieść - powinni z Obradoviciem ,,porozmawiać" w szatni o jego całokształcie. Może po prostu powinni mu dać przysłowiowego ,,bana". Wiadomo każdy grajek póki może to chce nakosić siana ile tylko da radę - ale chyba mimo wszystko trzeba mieć jakiś honor, którego On chyba nie posiada.



Agra - niestety niewypał, ale przyznał wprost że Legia to jednak dla niego za wysokie progi - starano mu się znaleźć nowy klub, choć na razie z tego nic nie wyszło (ale próbował) . Gość byłby skłonny pójść gdzieś, gdzie jeszcze by pograł w piłkę.



W przeciągu kilku lat było sporo u Nas niewypałów transferowych. Taka kolej rzeczy - raz się uda, raz się nie uda - trudno.



Obradović to chyba jest zdecydowanie nr 1 na liście niewypałów w przeciągu ostatnich 10 lat (chyba że zapomniałem jeszcze o jakiejś innej tego typu,,perełce" ) odpowiedz

Marcin - 5 godzin temu, *.plus.pl Dziwne że piłkarze zgodzili się na maj i czerwiec.Jak od początku maja może zaczną normalnie trenować.Ale chwała im za to,przekaz jest taki że w klubie bieda aż piszczy.Prezes chyba postawił wszystko na jedną kartę,że sprzeda się Karbownika i wszystko się wyrówna. odpowiedz

lksabdv - 5 godzin temu, *.chello.pl @Marcin: Taaak, bieda aż piszczy....

Przypominam ze w zimie Legia sprzedała za 80 mln zł, najwięcej od kilku lat i przypominam, ze g... za to kupiła. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @lksabdv: a zapomniales ile kredytow iest do splacenia??? Przestan myslec prostolinijnie ze sprzedali za X to musza kupic za X... odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: Jakich kredytów? Są jakieś koszty utrzymania klubu, ale o kredytach Legii pierwsze słyszę.

Brawa dla piłkarzy za zdroworozsądkowe podejście. Do boju Legia! odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kuba: Jeżeli sądzisz, że takie inwestycje jak budowa Akademii podejmuje się w oparciu o środki własne, bez podpierania się kredytami to masz pojęcie o ekonomii na poziomie chłopa pańszczyźnianego. odpowiedz

Bemowo L - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Głupota.

I tak nic nie robią.

Powinni w tym okresie dostać krajową pensję minimalną! odpowiedz

Ja1916 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Bemowo L: dokładnie. Ludzie normalnie pracują i mają obniżone nawet o 50%. A oni siedzą i nic nie robią. odpowiedz

Johny Ony - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Bemowo L: Dokładnie. Tu wychodzi ta życiowa niesprawiedliwosć. odpowiedz

PND - 5 godzin temu, *.94.134 @Bemowo L:

to że Ty zarabiasz minimalna krają nie znaczy że wszyscy ludzie maja taka zarabiac! Nie moja i nie piłkarzy wina, że nie chciało Ci się uczyć i trenować. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Bemowo L: Głupotą to ty zabłysnąłeś. Skoro się dogadali to znaczy że właściciel który jest prywatnym inwestorem, godzi się płacić takie pensje i jest to tylko i wyłącznie jego i zawodników sprawa. Co to komuna że wszyscy po równo, no w sumie już prawie komuna. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Johny Ony: A kto ci takich głupot natłukł że świat jest sprawiedliwy, może jeszcze czarno-biały ? odpowiedz

