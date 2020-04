Akcja Legii dla seniorów: Gotowi do pomocy

Czwartek, 23 kwietnia 2020 r. 12:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przygotowała akcję pod hasłem #GOTOWIDOPOMOCY, która ma być kompleksową pomocą dla seniorów w Warszawie. Klub wraz z harcerzami, którzy działają już od ponad miesiąca, chce wspierać najstarszych mieszkańców. Została stworzona specjalna infolinia pod numerem 8009 916 0, pod który mogą zgłaszać się seniorzy, potrzebujący bezpłatnej pomocy przy robieniu zakupów, kupnie leków czy dostarczeniu obiadów.





- Od połowy marca na skutek epidemii, która nas otacza, przestaliśmy funkcjonować jako klub piłkarski. Przeżywamy trudny okres, nie wiemy jak długo ta sytuacja potrwa. Przez najbliższe miesiące nie będziemy grać z publicznością, a co za tym idzie, normalnie funkcjonować. Wirus też nie zniknie z dnia na dzień, będzie z nami przez jakiś czas i będzie śmiertelnym zagrożeniem w szczególności dla osób starszych - mówi prezes Dariusz Mioduski



- Miesiąc temu postanowiliśmy, że nie możemy pozostać bezczynni i musimy działać. Legia jest czymś więcej niż klubem piłkarskim. Czujemy się częścią Warszawy i czujemy odpowiedzialność. Dlatego dzisiaj próbujemy działać inaczej. Dotychczas naszą misję społeczną realizowaliśmy przez Fundację Legii, dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy działać inaczej. Cała Legia za wyjątkiem działu sportu zamieni się w organizację pomocy społecznej. Startujemy z projektem gotowi do pomocy - dodał Mioduski.



- Dzięki współpracy z naszymi partnerami z T-mobile Polska udało się uruchomić telefon dla seniorów. Jesteśmy gotowi do sfinansowania i dostarczenia 10 tysięcy posiłków. Jest to możliwe, bo Fundacja Legii nawiązała współpracę ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mamy ponad 500 wolontariuszy, którzy będą realizowali te zadania. Współpracujemy z miastem i urzędem wojewódzkim, którzy objęli patronat nad akcją. Mamy też innych partnerów. Zamieniamy nasze media na centrum informacji dotyczącej tej akcji. Na początku maja ruszy szeroka kampania informacyjna, która ma dotrzeć do seniorów. Chciałbym zwrócić się z apelem do wszystkich i zaprosić do współpracy. Chcemy zbudować jak największy wolontariat - żeby wolontariuszy było nie 500 a o setki więcej. Każdy dokłada cegiełkę, ale dzięki współpracy skoordynowanej będziemy w stanie zrobić więcej. Ma to być największa akcja pomocowa w nowoczesnej Warszawie - mówi prezes klubu.







Jak można pomóc



- Bezpośrednie wsparcie materialne: przekazanie produktów np. żywnościowych, sanitarnych, higienicznych, medycznych na potrzeby seniorów bądź przygotowanie świeżych posiłków;

- Wsparcie finansowe na potrzeby realizacji akcji, w tym zakup produktów żywnościowych i posiłków dla najbardziej potrzebujących seniorów, zakup środków ochrony dla wolontariuszy, bieżące operacyjne funkcjonowanie akcji i jej wolontariuszy;

- Wsparcie merytoryczne poprzez zapewnienie dostępu wiedzy i informacji dla seniorów w ramach telefonu pomocowego;

- Dołączenie do wolontariatu #GOTOWIDOPOMOCY: wolontariat@fundacjalegii.pl.



Legia zaprasza do udziału w akcji wszystkie firmy, instytucje, organizacje społeczne, a także osoby publiczne i prywatne chcące zaangażować się w inicjatywę. Centrum operacyjnym i zapleczem akcji społecznej staje się stadion Legii przy ul. Łazienkowskiej. Źródłem informacji o akcji jest główna strona klubu legia.com oraz gotowidopomocy.pl, a także wszystkie media społecznościowe Legii, które będę informowały o przebiegu akcji. W maju planowana jest także kampania outdoorowa informująca o akcji #GOTOWIDOPOMOCY. Kontakt dla partnerów: gotowidopomocypartnerzy@legia.pl.