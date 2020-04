UEFA: Kraje powinny zrobić wszystko, aby dograć ligi

Czwartek, 23 kwietnia 2020 r. 20:26 Wiśnia, źródło: UEFA

W czwartek odbyła się wideokonferencja, w której wzięły udział UEFA, ECA (Europejskie Stowarzyszenie Klubów), EL (Stowarzyszenie Lig Europejskich) i FIFAPRO Europa. Podczas niej omawiane były m.in. sytuacje, w których trzeba będzie wyłonić pucharowiczów w przedwcześnie zakończonych ligach.



Jak na razie o zakończeniu ligi zadecydowano w Belgii i Holandii. W związku z tym pojawiły się pierwsze wątpliwości, która z drużyn w przedwcześnie zakończonych ligach powinna zakwalifikować się do gry w rozgrywkach europejskich. Zgodnie z nowymi wytycznymi, UEFA oczekuje od władz każdej z lig na przedstawienie obiektywnej, przejrzystej i niedyskryminującej zasady wyłonienia pucharowiczów.



Pomimo tego UEFA nadal nalega, aby w miarę możliwości odbyły się wszystkie zaplanowane kolejki. Jeżeli natomiast ze względu na zagrożenie zdrowia zawodników, widzów i osób zaangażowanych w obsługę spotkania nie będzie to możliwe, to wówczas UEFA prosi o rozważenie wszelkich innych opcji dokończenia rozgrywek.



Jednocześnie UEFA jest świadoma tego, że dokończenie rozgrywek nie będzie możliwe jeżeli w danym kraju:



- zostanie wydany zakaz organizacji imprez sportowych, co spowoduje brak możliwości rozegrania wszystkich meczów w odpowiednim czasie



- pojawią się problemy gospodarcze, które będą zagrażały długoterminowej stabilności finansowej rozgrywek i klubów w nich uczestniczących



Co więcej, UEFA zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do rozgrywek dowolnego klubu, który został zakwalifikowany do rozgrywek pucharowych przez władze ligi, kiedy ta nie mogła zostać rozegrana do końca. Między nimi mowa tutaj o sytuacji, kiedy będzie istniało publiczne podejrzenie o niesprawiedliwe zakwalifikowanie klubu do rozgrywek europejskich.



UEFA EURO 2020



Poza tym UEFA podjęła decyzję, że mistrzostwa Europy, pomimo tego że są planowane na 2021 rok, to nadal będą nosiły nazwę UEFA EURO 2020.