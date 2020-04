264 oprawy w ciągu 15 lat działalności NS-ów

Sobota, 25 kwietnia 2020 r. 12:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy już na początku roku zapowiedzieli huczne obchody 15-lecia swojej ultradziałalności. Pierwszym elementem obchodów miał być koncert charytatywny w Małej Warszawie, który jednak z powodu epidemii koronawirusa nie doszedł do skutku w planowanym terminie (marcowa przerwa na mecze reprezentacji). Korzystając z nadmiaru wolnego czasu, Nieznani Sprawcy przygotowali podsumowanie swojej 15-letniej działalności.



"Jeden raz, kiedy na meczu pojawiło się coś, co zorganizowaliśmy my, trafiło do naszego podsumowania. Przekopywanie się przez wszystkie galerie, zbiory, foldery itp. chwilę zajęło i pozwoliło nam ustalić, iż przez te 15 lat 264 razy robiliśmy swoje. Przez te półtorej dekady, kiedy to Legia Warszawa jest dla nas sensem życia, miłością, obsesją, radością i uśmiechem na ryju, 264 razy mieliśmy zaszczyt zrobić coś właśnie dla niej. Oczywiście wliczamy w to „zwykłe” odpalenie rac, które stało się symbolem walki z przeróżnej maści idiotami. Odpaliliśmy pirotechnikę od Lizbony, po Gaziantep i Rustawi ;) Robiliśmy oprawy, o których informowały główne wydania wiadomości, które trafiały na pierwsze strony gazet. Oprawy, za które ścigali nas kretyni z policji, za które otrzymywaliśmy zakazy. Oprawy, które wpływały na historię naszego ruchu kibicowskiego. Oprawy, które wyszły daleko poza stadion. Prezentacje, które w taki czy inny sposób umożliwiały nam walkę o nasz kibicowski byt podczas konfliktu z iti. Oprawy, które bez fałszywej skromności wynosiły ultrasowanie na zupełnie inny poziom. Dobra starczy, tego szamotania pympka, bo można tak wymieniać jeszcze długo. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami przez tyle czasu. To dzięki Wam wszystkim mogliśmy 264 razy działać razem w imię wspólnych wartości. To, co zrobiliśmy, będzie żyło już zawsze. Jeszcze raz dziękujemy i dalej cierpliwie czekamy, kiedy będziemy mogli wrócić i zrobić to, co tak kochamy po raz 265" - poinformowali Nieznani Sprawcy na swoim fanpage.



Przez 15 lat, Nieznani Sprawcy przygotowali 264 oprawy, zaprezentowane na 196 meczach, w 36 miastach i 20 państwach. Pirotechnikę odpalili 181 razy, namalowali 110 sektorówek i przygotowali 31 kartoniad.