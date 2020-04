Raport

Budowa LTC: Porządki, sztuczne boisko, ul. Legionistów

Poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r. 10:01 Woytek

Prezentujemy kolejny raport zdjęciowo-filmowy z terenu budowy ośrodka treningowego Legii, który od początku kwietnia 2019 roku budowany jest w gminie Grodzisk Mazowiecki. W tygodniach plac budowy w znacznym stopniu został już uporządkowany, trwają także odbiory kolejnych części w budynku głównym. Blisko ukończenia jest także bezpośrednia droga dojazdowa do ośrodka, czyli przyszła ulica Legionistów, którą wykonuje gmina.



Pięć pełnowymiarowych boisk trawiastych z dnia na dzień coraz bardziej zielenieje, najbardziej zielone jest to ze sztuczną nawierzchnią, a powstaną jeszcze jeszcze dwa duże place do gry.



Do wykonania pozostał etap drugi, który pierwotnie miał być odroczony w czasie ze względu na koszty. Legii udało się jednak uzyskać w połowie ubiegłego roku dodatkową dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 9 mln zł i przedstawiciele klubu zapowiadali, że dzięki temu za jednym zamachem uda się zrealizować pełną skalę projektu. Całość najprawdopodobniej będzie gotowa kilka miesięcy po otwarciu głównej części ośrodka, która planowana jest na przełom czerwca i lipca.



Do wykonania pozostał mały stadion, dodatkowe boisko sztuczne, infrastruktura półotwarta oraz kilka boisk ze sztuczną nawierzchnią do mniejszych gierek, czyli obszar zaznaczony ramką na poniższych zdjęciach:







Poniżej możecie obejrzeć najnowszy film i najnowsze zdjęcia z placu budowy.







Front budynku głównego







Boiska z naturalną nawierzchnią, pierwsze od góry będzie wyłącznie do dyspozycji pierwszej drużyny











Boisko ze sztuczną nawierzchnią, które na zimę będzie przykrywane balonem







Miejsca parkingowe







Obok boiska ze sztuczną nawierzchnią wg planu ma powstać mały stadion







Droga dojazdowa do ośrodka - ulica Legionistów wraz z przystankiem autobusowym











fot. Hagi / Legionisci.com









Postęp prac



Kwiecień 2019 - kwiecień 2020



fot. Woytek / Legionisci.com