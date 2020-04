Kartka z kalendarza: 28 kwietnia

Wtorek, 28 kwietnia 2020 r.

Co działo się 28 kwietnia? Dokładnie 18 lat temu legioniści po raz ósmy w historii zdobyli mistrzostwo Polski!

Mecze



Sezon 2015/16 Ekstraklasa: Zagłębie Lubin 2-0 Legia Warszawa

1-0 12’ Jakub Tosik

2-0 44’ Krzysztof Piątek



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Łukasz Broź (77’ Michał Pazdan), Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Adam Hlousek - Ondrej Duda, Ariel Borysiuk, Guilherme, Michał Kucharczyk (65’ Michaił Aleksandrow) - Aleksandar Prijović (59’ Kasper Hamalainen), Nemanja Nikolić

Trener: Stanisław Czerczesow



Liderująca w tabeli Legia pojechała do Lubina na mecz z Zagłębiem, które walczyło o europejskie puchary. Na pierwszą groźną okazję trzeba było czekać do 6. minuty gry. Wówczas prostopadłą piłkę do Krzysztofa Piątka zagrał jeden z kolegów z drużyny, Arkadiusz Malarz daleko wyszedł poza pole karne, lecz wybił futbolówkę wprost do Arkadiusza Woźniaka. Napastnik gospodarzy spróbował bezpośredniego uderzenia, które zatrzymało się na poprzeczce. Tyle szczęścia nie mieliśmy kilka minut później, gdy po wrzutce z rzutu rożnego głowa piłkę w siatce umieścił Jakub Tosik. Podopieczni Piotra Stokowca byli stroną zdecydowanie bardziej przeważającą. W 44. minucie spory spokój przed polem karnym zachował Krzysztof Piątek, który technicznym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Po godzinie gry kontaktowego gola powinien strzelić Nemanja Nikolić. Węgier okiwał Macieja Dąbrowskiego, a w polu karnym lepszy od niego okazał się Martin Polacek. Była to pierwsza groźna sytuacja „Wojskowych”. Legioniści zagrali fatalnie, a „Miedziowi” zupełni ich zdominowali. Po tej porażce punktami z warszawiakami zrównał się Piast Gliwice.











Sezon 2001/02 Ekstraklasa: Legia Warszawa 0-0 Odra Wodzisław



Skład Legii: Radostin Stanew – Siergiej Omieljańczuk, Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński - Tomasz Sokołowski, Jacek Magiera (58’ Adam Majewski), Tomasz Kiełbowicz (90’ Radosław Wróblewski), Maciej Murawski, Aleksandar Vuković - Stanko Svitlica, Cezary Kucharski

Trener: Dragomir Okuka



„Wojskowym” wystarczał remis z Odrą, aby po raz ósmy w historii sięgnąć po mistrzostwo Polski. W końcówce spotkania fani rozpoczęli świętowanie ligowego triumfu. Kibice wynieśli flagi przed płytę boiska i zaczęli nimi wymachiwać, następnie odpalili na całej długości Żylety wulkany, a w górę wystrzeliły fajerwerki. Ostatecznie Legia bezbramkowo zremisowała z zespołem z Wodzisława, dzięki czemu „Wojskowi” zostali najlepszą ekipą w Polsce! Wielka feta na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie! Następnie piłkarze zostali uhonorowani medalami, a Cezary Kucharski uniósł w górę srebrną paterę. W tym samym momencie kilkanaście tysięcy gardeł ryknęło "Mistrzem Polski jest Legia! Legia najlepsza jest!". Poniżej prezentujemy Wam fragment relacji z trybun z tamtego meczu, a klikając tutaj możecie przeczytać całość. Było to pierwsze mistrzostwo w historii istnienia naszego serwisu :)



Wojciech Hadaj po kolei wyczytywał imiona zawodników, trenerów, masażystów, a kibice skandowali nazwiska. Każdy piłkarz dziękował kibicom - wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach. Największe owacje zebrali: Aleksandar Vuković, Jacek Zieliński, Bartosz Karwan. Natomiast szkoleniowiec Dragomir Okuka zanucił: "Kukułeczka kuka..." na co fani oszaleli i zaczęli śpiewać: "... Dragomir Okuka, kuka, kuka Dragomir Okuka!". Kibice rozpostarli także nad głowami wielki transparent pisany cyrylicą skierowany do zagranicznych piłkarzy: "Zwycięzcy – zostańcie z nami!" Fantastyczna atmosfera, zawodnicy wbiegli na murawę, ściskani przez fanów starali przedrzeć się utworzonym przez kibiców szpalerem. Kilka minut później przygasły jupitery i rozpoczął się pokaz fajerwerków przygotowany przez klub. Kibice zaczęli przygotowywać się do wymarszu na Starówkę.























Urodziny



28 kwietnia 1991 w Giżycku urodził się były pomocnik Legii Daniel Łukasik. Już w wieku szesnastu lat dołączył do juniorów „Wojskowych”. W Warszawie grał do 2014 roku, kiedy odszedł do Lechii Gdańsk. Z „eLką” na piersi rozegrał 52 mecze, dodatkowo dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Polski (2013, 2014) i dwukrotnie po krajowy Puchar (2012, 2013). Łukasik rozegrał również pięć spotkań w reprezentacji Polski. Aktualnie przybywa na wypożyczeniu w tureckim MKE Ankaragücü. Wszystkiego najlepszego!