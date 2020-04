Komentarze (15)

Yeti - 28 sekund temu, *.play-internet.pl Kiedy zapisy? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 16 minut temu, *.play-internet.pl Do Posrania balonami polecimy i będziemy oglądać mecz z najwyższej półki;) a przy okazji olejemy posrańców z góry. odpowiedz

;) - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Damski bokser pewnie już się nie może doczekać odpowiedz

Operd - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Tylko TVP SPORT transmisja ?? odpowiedz

Kruszankin do Cyzia cudowna akcja! - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy będzie możliwy wjazd z bramą? odpowiedz

:) - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Kruszankin do Cyzia cudowna akcja!: będzie możliwy , ma być specjal tylko w przedziale trzeba 2m odstępu utrzymać. Maseczki ,rękawiczki ,płyny dezynfekujące, alkohol i narkotyki zapewnia sanepid. Zapisy w ten piątek . odpowiedz

... - 14 minut temu, *.t-mobile.pl @Kruszankin do Cyzia cudowna akcja!: przedszkola zamknięte to dzieci się nudzą odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl Hamalajnen odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl @Elquatro: walił im te bramy jak dziki odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl @Elquatro: co nie Rafciu? odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajnie, że transmisja w TVP Sport, będzie w internecie. odpowiedz

!!!!! - 2 godziny temu, *.co.uk Zorganizujmy specjala i wjezdzamy z brama!!!!! :o))))) odpowiedz

Vuko WON - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A kiedy bilety? odpowiedz

Hehe - 54 sekundy temu, *.chello.pl @Vuko WON: aleś dowciapny odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.ilabs.pl Sektor parking ?

;) odpowiedz

