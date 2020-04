Przedłużona zbiórka dla szpitali dziecięcych

Legioniści z grupy Dobrzy (L)udzie nie zaprzestają pomocy dla szpitali dziecięcych, do których cały czas dostarczają potrzebne środki ochronne. Między innymi w ostatnich dniach legioniści zawieźli do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym oraz pediatrycznego oddziału SOR Szpitala Bielańskiego, kilkadziesiąt fartuchów barierowe. Jako, że wciąż potrzeba kolejnych środków w szpitalach, fani Legii przedłużyli zbiórkę pieniędzy, która prowadzona jest TUTAJ . Dotychczas udało się zebrać na ten cel blisko 60 tysięcy złotych. ABJ Sport: Część dochodu z maseczek dla Dobrych Ludzi Sklep ABJ Sport przygotował legijne maseczki, z których część dochodu po raz kolejny przekaże grupie Dobrzy Ludzie, która pomaga szpitalom w trakcie epidemii. Możecie zamawiać je na www.1916.com.pl .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.