Wsparcie legionistów dla Domu Dziecka

Środa, 29 kwietnia 2020 r. 20:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa kibiców Legii Wiedeńscy Fanatycy po raz kolejny postanowiła wesprzeć wychowanków warszawskiego Domu Dziecka numer 9. Legioniści w czasie pandemii koronawirusa, po konsultacji z koordynatorem ośrodka, zdecydowali się na zakup napojów dla dzieci. Obecnie wychowankowie Domu Dziecka coraz chętniej wychodzą na boisko pograć w piłkę, bądź pobawić się na placu zabaw.



"Do rozładunku dostawy, zgłaszamy się do Marka, a z Markiem przychodzi do nas wychowanek Adaś. 12-letni chłopak szybko zabiera się do pracy i z uśmiechem na twarzy pomaga nosić napoje. W krótkim czasie dostawa znajduje się w wyznaczonym miejscu, a my mamy możliwość posłuchać o sytuacji dzieci, ich problemach, jak również sukcesach. Podziękowań nie było końca, a uśmiech na twarzy dzieci, daje nam dodatkową motywację, aby pomagać. Umawiamy się na dłuższą wizytę 'jak to wszystko minie' i po miło spędzonym czasie przy Korotyńskiego, planujemy kolejną pomoc" - relacjonują Wiedeńscy Fanatycy.