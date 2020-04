Kartka z kalendarza: 30 kwietnia

Czwartek, 30 kwietnia 2020 r. 09:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 30 kwietnia? 12 lat temu legioniści uzyskali remis, który pozwolił im zagrać w finale Pucharu Polski.

Sezon 2016/17 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 Wisła Kraków

0-1 58’ Petar Brlek (k)

1-1 75’ Artur Jędrzejczyk



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Dominik Nagy (73’ Sebastian Szymański), Michał Kopczyński (61’ Guilherme), Thibault Moulin, Vadis Odjidja-Ofoe, Miroslav Radović - Tomas Necid (61’ Kasper Hamalainen)

Trener: Jacek Magiera



Na trybunach podczas pierwszego meczu rundy finałowej pojawiło się niewiele ponad 22 tys. osób. Przed meczem miała miejsce jeszcze krótka ceremonia - wręczenie Miroslavowi Radoviciowi koszulki z numerem 250, za rozegranie tylu właśnie spotkań ligowych w barwach Legii. Na wyjście piłkarzy na Żylecie w górę poszły setki dużych flag na kijach, na murawę poleciały serpentyny oraz odpalonych zostało kilkadziesiąt rac. W pierwszej połowie obie drużyny nie stworzyły sobie stuprocentowych sytuacji. Uderzenia obu drużyn były niegroźne. W 57. minucie piłkę w polu karnym otrzymał Paweł Brożek, po czym na murawę powalił go Maciej Dąbrowski. Jedenastkę na gola zamienił Petar Brlek. Kilka minut później niezłym uderzeniem zza pola karnego popisał się strzelec bramki dla krakowian, jednak górą był Arkadiusz Malarz. W 75. minucie futbolówkę w pole karne dośrodkował Adam Hlousek, a do bramki wpakował ją niepilnowany Artur Jędrzejczyk. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później oko w oko z bramkarzem stanął Kasper Hamalainen, jednak Fin obił poprzeczkę bramki Wisły. W końcówce strzał po krótkim słupku oddał Patryk Małecki, ale dobrze interweniował Arek Malarz.



















Sezon 2007/08 Puchar Polski: Zagłębie Lubin 1-1 Legia Warszawa

1-0 29’ Szymon Pawłowski

1-1 58’ Takesure Chinyama



Skład Legii: Jan Mucha - Jakub Rzeźniczak (46’ Edson da Silva), Inaki Astiz, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz - Roger Guerreiro, Maciej Rybus (46’ Wojciech Szala), Miroslav Radović, Aleksandar Vuković - Takesure Chinyama, Bartłomiej Grzelak (80’ Martins Ekwueme)

Trener: Jan Urban



W pierwszym meczu legioniści bezbramkowo zremisowali z Zagłębiem. Do województwa dolnośląskiego pojechało 150 kibiców Legii. Lubinianie z początku byli stroną przeważającą, jednak nie stwarzali większego zagrożenia pod bramką „Wojskowych”. Niestety w 29. minucie warszawskiej defensywie urwał się Szymon Pawłowski, który ładnym strzałem dał prowadzenie lubinianom. Legia nie radziła sobie najlepiej w ofensywie, zazwyczaj brakowało ostatniego podania. Po przerwie wreszcie legioniści grali jak równy z równym. W 59. minucie po składnej akcji stan spotkania wyrównał Takesure Chinyama. Po stracie gola w ataku uaktywnili się piłkarze Zagłębia, jednak wynik się już nie zmienił. Ostatecznie dzięki takiemu rezultatowi to legioniści awansowali do finału, gdzie czekała na nich Wisła Kraków.











30 kwietnia 1999 w Kielcach urodził się Mikołaj Kwietniewski. Zawodnik do Legii dołączył z juniorskiej drużyny angielskiego Fulham na początku 2018 roku. Aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Wiśle Płock, w której barwach w tym sezonie rozegrał jedenaście meczów. Kwietniewski póki co z "eLką" na piersi grał jedynie w rezerwach. Wszystkiego najlepszego! Życzymy dużo zdrowia i szybkiego debiutu.