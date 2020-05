Z kart historii

Panorama Warszawy - sektorówka wyprzedzająca epokę

Czwartek, 14 maja 2020 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

5 lutego 2003 rozpoczęła się zbiórka na czwartą legijną sektorówkę, zarazem największą z tych, które pojawiły się na starym stadionie przy Łazienkowskiej. Po raz kolejny akcję przeprowadził Tygodnik Nasza Legia, a ta trwała rekordowo długo, bowiem aż półtora roku. Po Wielkiej Fladze oraz Wielkim Herbie i Wielkiej eLce przyszedł czas na Panoramę Warszawy.



Początek zbiórki miał miejsce 5 lutego 2003 roku, w trakcie przerwy zimowej sezonu 2003/04. Wówczas nie określono z góry celu zbiórki - cały czas zastanawiano się, czy szyć nową legijną sektorówkę, czy też pieniądze przeznaczyć na inną formę ubarwienia naszych trybun. "Od długiego czasu na łamach naszej gazety, i nie tylko, przewija się temat kolejnej zbiórki pieniędzy. (...) Co prawda już parokrotnie wyznaczaliśmy termin ostatecznej decyzji, dotyczącej celu na który mają być zbierane pieniądze, to wierzcie, że naprawdę ciężko jest zdecydować się na jeden konkretny pomysł. Jest to zadanie o tyle trudne, gdyż odzew z Waszej strony przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. (...) Wśród dominujących jest projekt uszycia nowej sektorówki (czy to z panoramą naszego miasta, czy wyszytą na płótnie Żyletką, czy też jeszcze innej). Dużo głosów poparcia zebrał pomysł jednego z kibiców, który wymyślił uszycie 'szalika giganta', zakrywającego kilka sektorów. Trzecim wariantem jest uszycie stu nowych flag na sztycach. Są też inne projekty, np. zakup donośnym bębenków. Pojawiły się też propozycje mniej dotyczące samej oprawy meczowej, ale pozostające 'w klimatach', mianowicie zakupienie sprayów, którymi specjaliści wykonali by na przy stadionowych murach graffiti, na wzór takich jakie mają na swoim obiekcie nasi przyjaciele z Hagi. (...) Jako, że zbiórka pieniędzy jest sprawą wymagającą trochę czasu, postanowiliśmy nie czekać dłużej i wystartować z tematem, pomimo tego, że konkretnego celu jeszcze nie ma. W dalszym ciągu czekamy na wasze sugestie, ale zbiórkę zaczynamy już dziś! - pisała NL, inicjując czwartą zbiórkę pieniędzy.







Kilka tygodni później sprecyzowano bardziej cel zbiórki. "Co z Panoramą?" - pisała NL 30 kwietnia 2003. Zaczęły się rozważania co do producenta, terminu i ostatecznego wzoru flagi, ale wiadomo już było, że celem jest uszycie sektorówki przedstawiającej Panoramę Warszawy. "Projekt, który zainspirował wszystkich głosujących za opcją 'Panoramy', był tylko propozycją wyjściową. Cały czas nie ma jeszcze ostatecznej wersji wyglądu flagi (...) Na razie priorytetem jest sama zbiórka pieniędzy. A ta przebiega wolniej, niż zakładaliśmy. W ciągu dwóch miesięcy przyniosła około 3,5 tysiąca złotych - pisała "Nasza Legia".







O ile szycie Wielkiej Flagi było stosunkowo proste technicznie, to Panorama Warszawy miała być projektem zdecydowanie bardziej skomplikowanym. "Nasz plan przewiduje wykonanie sektorówki wyprzedzającej epokę, w żaden sposób nieporównywalnej do wszystkich sektorówek, jakie do tej pory oglądane były na polskich, a nawet europejskich stadionach. To wszystko wiąże się z trudnością wykonania i ceną. Ponieważ na materiale ma znajdować się wiele szczegółów i nietypowych jak na flagę elementów, sektorówka musi zostać wykonana sitodrukiem, czyli nakładaniem farby bądź metodą cyfrową. Obie gwarantują odporność na warunki zewnętrzne. Znalezienie firmy, która wykona tak dużą flagę, o dość skomplikowanym, nie spotykanym jeszcze w Polsce wzorze, również nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Pamiętajmy, że musi być zagwarantowana również wysoka jakość tejże flagi. Aktualnie jednym z najlepszych polskich producentów, specjalizujących się w szyciu flag, jest firma z Bielska-Białej. (...) Firma gwarantuje, co godne podkreślenia, że całość prac mogłaby wykonać przez dwa tygodnie. Zatem w najbardziej optymistycznej wersji, być może udałoby się zdążyć z flagą na inaugurację sezonu 2003/04. Wszystko zależy jednak od tego, czy uda się zgromadzić wystarczającą ilość pieniędzy. Nadruk na flagę odbywałby się poprzez cyfrowe naniesienie wzoru na kwadraty 1,5 z 1,5 m, które później zostałyby zszyte w całość" - pisała NL.



W artykule w Tygodniku zamieszczono kilka wzorów nadesłanych przez kibiców do redakcji Legia LIVE! (obecnie Legionisci.com). Łącznie fani przysłali ponad 80 propozycji.



Screen finałowych projektów i wyniki głosowania:





Niedługo później, na koncie Wielkiej Zrzutki było ponad 5700 złotych. Natomiast na meczu Legia - Lech (21 maja 2003), z każdego zakupu w cateringu stadionowym, firma Winners przekazała złotówkę na Panoramę. Ostatecznie wpłata wyniosła 1500 zł.







Jesienią 2003 roku postanowiono ułatwić kibicom możliwość wsparcia inicjatywy, poprzez zbiórkę pieniędzy na stadionie, podczas meczu Legia - Wisła, rozegranego przy Ł3, 19 września 2003 roku. Wówczas zebrano 8540,73 zł, co na tamten moment dawało 19.420,90 zł w łącznej puli. "Sukces - takim słowem możemy określić zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Wielkiej Zrzutki na Panoramę Warszawy. Nasze konto zasilone kwotą 8.370,73 złotych. Zbiórka zorganizowana z inicjatywy samych kibiców, przy współudziale NL, Stowarzyszenia oraz grupy Cyberf@ni. Do puszek zrzucali się wszyscy, w tym m.in. prezes Edward Trylnik. Zaangażowanie kibiców przerosło nasze oczekiwania. 'Zbiórkę musieliśmy zakończyć już na kwadrans przed meczem, ponieważ wszystkie puszki zostały zapełnione' - relacjonuje 'Karpiko', który nadzorował całą akcję" - pisała Nasza Legia.







Już wtedy zapowiadano kolejną zbiórkę pieniędzy, która przeprowadzona została na naszym stadionie przy okazji meczu Legia - Amica Wronki, 3 października 2003 roku. Tym razem zebrano 6162 zł, co dawało łącznie 27 357,52 zł. "Mieliśmy pewne obawy, ogłaszając drugą turę zbiórki, bo takie ponowienia nie zawsze się udają. Nasze obawy okazały się jednak niesłuszne, a dobitnie świadczy o tym kwota, jaką udało się zebrać - 6.162 złote! (...) Z pewnością byłoby jeszcze lepiej, ale jak zwykle wynikły pewne kłopoty natury organizacyjnej. Tym razem puszki były odpowiedniej wielkości, ale ciężko było wyznaczyć osoby zbierające. Wszystko z powodu mnóstwa zajęć przy przygotowaniu oprawy meczowej. I tak jednak wyszło znakomicie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a także kibicom zaangażowanym w zbiórkę (zwłaszcza Grześkowi 'Karpiko' i Cyberf@nom, a także serwisowi Legia LIVE!, który udzielił wsparcia medialnego). Pomysł zbierania pieniędzy na meczach okazał się przełomowym w naszej akcji. Na meczach z Wisłą i Amiką wzbogaciliśmy w ten sposób nasze konto o ponad 14.500 zł - więcej, niż dotarło do nas drogą przekazów pocztowych i przelewów bankowych przez kilka miesięcy (12.800 zł). Więcej zbiórek w najbliższym czasie nie planujemy. Teraz czas na tych, którzy zabiorą się do realizacji naszego projektu" - relacjonowała przebieg zbiórki NL.



Jak się później okazało, koszty realizacji były zdecydowanie wyższe niż pierwotnie zakładano. Zebrane środki do meczu z Amiką nie wystarczyłyby na realizację projektu, który został wybrany. Część pieniędzy na poczet akcji wpłynęło jeszcze na konto zbiórki, ale brakującą kwotę w wysokości 14.762 zł, wpłaciło Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa. Łączny koszt flagi wyniósł 43 770,52 zł.



Debiut nowej legijnej sektorówki miał miejsce na meczu Legii z Cracovią, 29 sierpnia 2004 roku. To pierwszy mecz w trakcie trwającego wówczas protestu (z ITI), kiedy legioniści na trybunach prowadzili doping, wywiesili wtedy zresztą transparent skierowany do działaczy, "Zrobiliśmy pierwszy krok - teraz kolej na was!". W pierwszej połowie na Żylecie pojawiły się trzy wcześniejsze legijne sektorówki - Wielka Flaga, Wielki Herb i Wielka eLka. Debiut Panoramy miał miejsce w drugiej części spotkania, kilka minut po godzinie 17:00. "W drugiej połowie pojawiła się Ona. Wspaniała, monumentalna, niesamowita Panorama Warszawy. Rozwinięcie nastąpiło niezwykle sprawnie, a gdy flaga zaczęła trzepotać nad kibicami, Legia strzeliła bramkę na 2:1! Coś niesamowitego. Euforia, to chyba za małe słowo..." - pisała Nasza Legia.



Tak oto pierwsze rozwinięcie Panoramy Warszawy relacjonowaliśmy dla Was na łamach LL!: "Po przerwie miało miejsce wydarzenie, na które wszyscy czekali od dawna. W górę zaczęła wędrować flaga sektorowa. Gdy trybuna Kryta odczytała hasło "...miasto moje a w nim", wiadomym się stało, że jest to nasza największa flaga [102 metrów długości!], na którą pieniądze zebrali kibice Legii! Debiut Panoramy Warszawy stał się faktem! Brawa całego stadionu mogły świadczyć o tym, że flaga przypadła do gustu wszystkim zgromadzonym. Nic dziwnego... ona musi robić wrażenie! Nasza nowa sektorówka ma w sobie magiczną moc, bowiem, podczas gdy znajdowała się nad głowami fanów, do siatki trafił Piotrek Włodarczyk! Gdy flaga była zwijana, wyłaniały się stopniowo flagi w barwach Legii. Efekt był bardzo ciekawy. Kilka tysięcy flag powiewało na długości całej odkrytej. W drugiej połowie fani Legii rozpoczęli śpiewanie nowych legijnych pieśni. Jak widać nasza inicjatywa była pomysłem trafionym w dziesiątkę. Legijny repertuar staje się coraz bardziej zróżnicowany. Oby tak dalej!".







Panorama Warszawy o wymiarach 102x22 metry (2244 metry kwadratowe) ważyła 300 kilogramów. Jej koszt wyniósł 43 7750,52 złote. Zrzuciło się na nią 425 osób i grup, nie licząc wspomnianych dwóch zbiórek przeprowadzonych na stadionie. Wykonaniem zajęła się firma Elgraf. Projekt flagi powstał dzięki naszemu serwisowi, a jego autorem był Wojciech Wenerski.



"(...) Trzeba podkreślić, że podobnie jak w poprzednich wypadkach, akcja została przeprowadzona bez finansowej pomocy ze strony klubu (choć taka była oferowana). Sukces naszej akcji nie byłby możliwy, gdyby nie Wasza hojność. Wpłacaliście gotówkę, dokonywaliście przelewów, wysyłaliście przekazy, wrzucaliście pieniądze do przygotowanych przez nas puszek. (...) Dziękujemy też Stowarzyszeniu "Sekcja Sympatyków", które nie tylko udzieliło pomocy przy zbiórce, ale jeszcze dofinansowało ją z własnych środków, ponosząc trzecią część wszystkich kosztów, i wzięło na siebie finalizację naszego pomysłu od strony produkcyjnej (szczególne dzięki dla "Alchima"). Chłopakom ze sklepiku przed trybuną Krytą, pomagającym w zbieraniu pieniędzy ; Wszystkim kibicom, którzy brali bezpośredni udział w zbieraniu pieniędzy na meczach, m.in. z Cyberf@nów, a także pomagającym im dziewczynom z grupy cheerleaderek; Wspierającemu nas medialnie i finansowo serwisowi LegiaLIVE!, dzięki któremu powstał ostateczny projekt flagi" - podsumowała akcję NL już po debiucie sektorówki.



Na starym stadionie Legii, "Panorama Warszawy" przykrywała całą trybunę odkrytą i prezentowana była na sporej ilości spotkań. W 2006 roku zabrana została na wyjazdowy mecz z Austrią Wiedeń, gdzie rozłożona została na trybunie, na której zasiadło ok. 4 tysięcy fanów z Łazienkowskiej.

Po wybudowaniu nowego stadionu, jej wymiary nie pasowały do nowej, dwukondygnacyjnej Żylety, ale sektorówka zaprezentowana została na górnej kondygnacji trybuny wschodniej (im. Kazimierza Deyny) m.in. na meczach ze Spartakiem Moskwa (sierpień 2011 r.) i Jagiellonią w marcu 2014 roku (mecz niedokończony po ataku na sektor gości), kiedy zamknięta była Żyleta i legioniści utworzyli młyn właśnie na trybunie Deyny. "Panorama Warszawy" zaprezentowana została (wraz z nową Wielką Flagą) również podczas finału Pucharu Polski w maju 2015 roku, na stadionie Narodowym.