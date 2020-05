Biblioteka legionisty: Wielcy piłkarze sławne kluby

"Autorzy przystąpili do pracy nad tą książką z wielką satysfakcją, a jednocześnie uzasadnionymi obawami o właściwy wybór sylwetek i klubów. Ograniczona wielkość pozycji narzucała dość surową selekcję, a każda z kandydatur była obiektem wielu dyskusji autorów i Wydawcy. (...) Mamy nadzieję, że zdecydowana większość sylwetek piłkarzy i klubów zostanie przyjęta bez sporów. W stosunku do pewnej części padną z pewnością kontrkandydatury. (...) Dlaczego nie ma sylwetek Brychczego, Kałuży, Kuchara, Oślizły, Pola, Szczepaniaka, Szymkowiaka, czy Wodarza..." - czytamy we wstępie do książki, który właściwie wyjaśnia, co znajdujemy w środku.



Otóż Andrzej Gowarzewski oraz Grzegorz Stański na 360 stronach przedstawili sylwetki najlepszych piłkarzy i klubów z całego świata. Jak już wiecie, niestety wśród "wielkich" nie uwzględniono w tej pozycji Lucjana Brychczego. Spośród polskich graczy przedstawione zostały zaledwie cztery postaci - Laty, Cieślika, Lubańskiego oraz Kazimierza Deyny. Charakterystyka graczy kończy się na MŚ w 1978 roku, ze względu na rok wydania opisywanej publikacji.



W części drugiej, w której opisane zostały kluby z całego świata, a dokładniej Europy i Ameryki Południowej, znajdujemy opisy Górnika, Ruchu, Wisły oraz oczywiście Legii. W rozdziale "Legia Warszawa... to nasza duma i sława" znajdujemy m.in. opowieść o Legii z lat 20. XIX wieku. "Chimeryczność formy nie pozwoliła legionistom zwojować nic ponad trzykrotnie trzecie miejsce (1928, 30 i 31), chociaż wszyscy wymienieni grywali w reprezentacji Polski, a Łańko i Nawrot należeli do czołowych snajperów kraju. Ten ostatni w spotkaniu z Ruchem w 1930 roku strzelił sześć goli! Niesnaski między... narzeczonymi Łańki i Nawrota doprowadziły do rozbicia słynnego tercetu" - czytamy w rozdziale poświęconym Legii. Ten jest dość skromny, liczy bowiem zaledwie cztery strony, ale na tych kartach autorzy zdołali zebrać trochę ciekawostek. Nie tylko o przedwojennej Legii, ale również tej, która pod wodzą Jaroslava Vejvody zdobyła tytuł mistrza Polski w roku 1969.



Opisane pokrótce zostały również mecze Legii z Galatasaray oraz półfinałowe spotkanie z Feyenoordem. Autorzy słowem nie wspominają o sytuacji jaka miała miejsce w drodze na rewanżowe spotkanie w Rotterdamie, które bez wątpienia miało wpływ na końcowy wynik (porażka 0-2).



Tytuł: Wielcy piłkarze sławne kluby

Autor: Andrzej Gowarzewski, Grzegorz Stański

Wydawnictwo: Sport i Turystyka

Rok wydania: 1979

Liczba stron: 362



