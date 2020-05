Biblioteka legionisty: Pamiętnik kibica

Kiedy wychodziła pierwsza książka napisana przez Romana Zielińskiego, była czymś zupełnie nowym na polskim rynku. Był rok 1993 i książek stricte kibicowskich na rynku właściwie nie było. Zresztą do dzisiaj jest to nisza, szczególnie w porównaniu z tym, co dzieje się choćby na Wyspach, gdzie byli chuligani spisali swoje wspomnienia, które sprzedawały się doskonale, a niektóre też doczekały się ekranizacji.



"Pamiętnik Kibica" napisany przez kibica Śląska wzbudził sporo kontrowersji w kibicowskim światku. Choć chyba jeszcze nie tyle, co wydana później "Liga chuliganów". Pozycja autora przynajmniej na trybunach we Wrocławiu była jednak wtedy wysoka - zupełnie inaczej niż ma to miejsce aktualnie, kiedy Zieliński został pogoniony z trybun Śląska. Cofnijmy się jednak do roku 1993, kiedy książka została wydana...



W "Pamiętniku" znajdujemy wiele kibicowskich opowieści, głównie dotyczących Wrocławia i Gdańska, dotyczących lat 80. i 90. minionego wieku. Nawet jeśli część z nich nie do końca oddaje to, jak było naprawdę (koloryzowania nie brakuje), to wielu fanów wychowało się na tychże opowiadaniach, opowieściach o zgodach, awanturach, które wyglądały zupełnie inaczej niż ma to miejsce obecnie. Inaczej wyglądały również wyjazdy na mecze, wszak było wtedy znacznie mniej atrakcji, a w przerwach zimowych, nie tylko we Wrocławiu, sporo działo się na sportach halowych.



"Przeczytasz tu o patologii sportu, sprzedanych meczach, nieuczciwych sędziach, ale głównie o zwykłym kibicowskim życiu, wyjazdach, zadymach. Nie licz na mój obiektywizm. Jak mam ocenić bijatykę w Poznaniu? Swoich chłopaków widzę przed, w jej czasie i później, gdy żywo gestykulując odreagowują. Wiem, kiedy się boją, a kiedy piana wściekłości wypływa na pyski. A poznaniaków widziałem przez moment, w czasie zajścia. Życie na obrzeżach sportu dla niektórych jest treścią istnienia, fascynującą przygodą. O nich to, i dla nich tę książkę napisałem" - czytamy we wstępie.



Książkę czytało zapewne wielu kibiców z dawnych lat, wielu z nich ma swoje uwagi, posądza autora o konfabulacje w opisywanych historiach. Młodsze pokolenie może jednak dzięki tej lekturze nieco zrozumieć klimat panujący wówczas na stadionach oraz zauważyć, jak bardzo różni się od tego, jak wygląda ruch kibicowski obecnie.



Tytuł: Pamiętnik kibica. Ludzie z piętnem Heysel

Autor: Roman Zieliński

Wydawnictwo: Wrocławska Drukarnia Naukowa

Rok wydania: 1993

Liczba stron: 235



