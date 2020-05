Kartka z kalendarza: 1 maja

Piątek, 1 maja 2020 r. 08:26 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 1 maja? 56 lat temu Legia trzeci raz w swojej historii zdobyła Puchar Polski, pokonując w finale Polonię Bytom 2-1.



Mecze



Sezon 2009/10 Ekstraklasa: Ruch Chorzów 1-0 Legia Warszawa

1-0 46’ Arkadiusz Piech



Skład Legii: Jan Mucha - Wojciech Szala, Inaki Astiz, Dickson Choto (43’ Pance Kumbev), Jakub Wawrzyniak - Miroslav Radović (62’ Sebastian Szałachowski), Tomasz Jarzębowski (62’ Maciej Rybus), Maciej Iwański, Tomasz Kiełbowicz - Bartłomiej Grzelak, Marcin Mięciel

Trener: Stefan Białas



Przed meczem obie drużyny dzielił punkt w tabeli na korzyść warszawiaków. Od początku spotkania zarówno Ruch, jak i Legia nie miały zamiaru czekać na to, co zrobi przeciwnik. Mogliśmy oglądać ofensywny futbol. W 16. minucie Michał Pulkowski w sytuacji sam na sam nie dał rady pokonać Jana Muchy. W 33. minucie słowacki bramkarz ponownie interweniował tym razem po główce Arkadiusza Piecha. Po pierwszej połowie mogli wygrywać chorzowianie, jednak dobrze między słupkami prezentował się Mucha. Niestety po zmianie stron Ruch szybko wyszedł na prowadzenie. Z prawej strony w pole karne Legii wrzucił Michał Pulkowski, pojedynek główkowy z Wojciechem Szalą wygrał Arkadiusz Piech, który umieścił futbolówkę w siatce. Ekipa z Łazienkowskiej starała się podkręcić tempo w końcówce meczu. Kotłowało się pod szesnastką chorzowian, ale wszystko na marne. Legia nie wykorzystała swej szansy na umocnienie się na trzecim miejscu kosztem Ruchu.







Sezon 1963/64 Finał Pucharu Polski: Legia Warszawa 2-1 Polonia Bytom

1-0 38’ Henryk Apostel

1-1 88’ Jan Banaś

2-1 118’ Henryk Apostel



Skład Legii: Stanisław Fołtyn - Horst Mahselim, Antoni Trzaskowski, Jacek Gmoch, Antoni Piechniczek, Janusz Żmijewski, Joachim Krajczy, Wiesław Korzeniowski, Hubert Kulanek, Lucjan Brychczy, Henryk Apostel

Trener: Virgil Popescu



Tak mecz jest opisany na oficjalnej stronie Legii w dziale Historia: Zdobycie przez Legię Pucharu Polski w sezonie 1963/1964, po nieudanym sezonie w lidze, było nagrodą pocieszenia. Nie ulega wątpliwości, że to piłkarze spod znaku „eLki” byli faworytami meczu finałowego, w którym mieli się zmierzyć z bytomską Polonią. Po pierwsze Legia po raz czwarty grała w finale tych rozgrywek, a Polonia po raz pierwszy. Po drugie, finałowy mecz rozgrywano na Stadionie X-lecia w Warszawie, legioniści grali więc jakby na swoim stadionie. Wobec powyższego zanim jeszcze piłkarze wybiegli na boisko... dla większości kibiców Legia już była triumfatorem rozgrywek. Życie jak zwykle zweryfikowało nieco te plany i piłkarze Legii na ostateczny sukces musieli się mocno napracować, wygrywając dopiero po dogrywce 2-1. Chociaż mecz rozgrywano 1 maja 1964 roku, to na skutek dogrywki kończono go w ciemnościach. Piłka i zawodnicy ginęli w mroku i kiedy na trybunach zaczęto mówić o powtórce finału, Henryk Apostel w 118. minucie strzelił zwycięskiego gola.



Sezon 1932/33 Ekstraklasa: Warta Poznań 1-5 Legia Warszawa

0-1 12' Wilhelm Latusiński

0-2 15' Zygmunt Rajdek

0-3 58' Wacław Przeździecki

1-3 66' Fryderyk Scherfke

1-4 85' Józef Nawrot

1-5 90' Witold Wypijewski



W Legii zagrali: Wacław Adamowicz, Henryk Martyna, Józef Ziemian, Alfred Nowakowski, Marian Schaller, Zygmunt Rajdek, Wacław Przeździecki, Józef Nawrot, Henryk Przeździecki, Wilhelm Latusiński, Witold Wypijewski



Urodziny



1 maja 1980 w Bydgoszczy urodził się były pomocnik Legii Radosław Wróblewski. Karierę zaczynał w rodzinnym mieście, po czym w 1998 roku przyjechał do Warszawy. W Legii grał do 2005 roku, a przez ten czas rozegrał 146 meczów i zdobył dziewięć bramek. Z „Wojskowymi” sięgnął po mistrzostwo Polski w 2002 roku oraz po krajowy puchar również w 2002 roku. Po przygodzie w stolicy był zawodnikiem Arki Gdynia. Wszystkiego najlepszego!