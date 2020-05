Kartka z kalendarza: Majówka z Pucharem Polski

Sobota, 2 maja 2020 r. 07:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Dziś nietypowa "Kartka z kalendarza", bo podzielona na kilka części. Z datą 2 maja wiąże się bowiem kilka wspaniałych wspomnień. Tego dnia legioniści czterokrotnie brali udział w finale Pucharu Polski.



2 maja kibicom Legii kojarzy się przede wszystkim z sukcesem. Od sezonu 2013/2014 mecze finałowe Pucharu Polski zawsze rozgrywane są 2 maja na Stadionie Narodowym. „Wojskowi” trzykrotnie byli uczestnikami finału, który był rozgrywany na tym obiekcie i za każdym razem z tego pojedynku wychodzili zwycięsko. Dziś, w kolejnych godzinach będziemy przypominali ostatnie finały „Wojskowych” rozgrywane 2 maja. Dużo wspomnień, opraw, emocji, a przede wszystkim zwycięstw naszej ukochanej drużyny. Dodatkowo jutro minie dziewięć lat od pamiętnego finału Legii z Lechem Poznań w Bydgoszczy - więcej w jutrzejszej „Kartce z kalendarza”. Zapraszamy również do głosowania w naszych sondach.



Finałowe rywalizacje legionistów, które odbywały się 2-3 maja:

03.05.2011 Lech Poznań 1-1 (4-5 k.) Legia Warszawa

02.05.2013 Śląsk Wrocław 0-2 Legia Warszawa (pierwsze spotkanie w dwumeczu)

02.05.2015 Lech Poznań 1-2 Legia Warszawa

02.05.2016 Lech Poznań 0-1 Legia Warszawa

02.05.2018 Arka Gdynia 1-2 Legia Warszawa



Zanim PZPN zdecydował się na stałe przenieść finał na Stadion Narodowy, mecze odbywały się w różnych miastach. Decyzja o obiekcie często była zależna od drużyn, które dochodziły do finału, aby nie było sytuacji, że będzie to boisko jednej z ekip. Przez kilka lat zwycięzcę wyłaniał dwumecz, zostało to zaczerpnięte z Włoch. Taka formuła obwiązywała jedynie od sezonu 1999/2000 do sezonu 2005/2006 oraz w sezonie 2012/13, gdy Legia mierzyła się ze Śląskiem Wrocław.



Legioniści do finału krajowego pucharu dochodzili 25 razy, w 1952 roku to rezerwy „Wojskowych” zagrały w tym decydującym meczu. Wtedy druga drużyna, nieco wzmocniona zawodnikami z pierwszego zespołu, przegrała 0-1 z Polonią Warszawa, która ówcześnie nazywała się Kolejarz Warszawa. Był to pierwszy raz kiedy Legia awansowała do finału tych rozgrywek. Z tych 25 meczów „Wojskowi” zwycięsko wychodzili 19-krotnie, dzięki czemu warszawiacy są drużyną, która najwięcej razy zdobywała Puchar Polski.



Urodziny



2 maja 1988 roku w Nowym Sączu urodził się Maciej Korzym. Do Legii trafił w na początku sezonu 2004/05 i mając 16 lat, 3 miesiące i 24 dni zadebiutował w pierwszej drużynie w starciu z FC Tbilisi (6-0). Kolejny sezon spędził na wypożyczeniu w Odrze Wodzisław, a potem wrócił na Łazienkowską. W sezonach 2006/07 i 2007/08 rozegrał 40 spotkań, strzelił w nich 4 gole i wywalczył Puchar Polski. Następnie reprezentował jeszcze Odry i GKS-u Bełchatów, a od sezonu 2010/11 został napastnikiem w Koronie Kielce i spędził tam niemal 5 lat. Obecnie reprezentuje barwy rodzimej pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz.