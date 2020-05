Wybieramy najlepszą oprawę pucharową

Podczas finałowych meczów Pucharu Polski w ostatnich kilkunastu latach Nieznani Sprawcy zaprezentowali kilkanaście pokazów ultras w tym 11 naprawdę konkretnych opraw. Najwięcej pokazów miało miejsce na Stadionie Narodowym - trzeba przyznać, że skala prezentacji i pracy włożonej w ich organizację była ogromna. Oprawy pojawiły się jednak także na finałach w Bełchatowie, Kielcach i Bydgoszczy. Zapraszamy do wyboru najlepszej oprawy finału!

