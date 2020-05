Legia II wznowi treningi 6 maja

Sobota, 2 maja 2020 r. 18:20 Raffi, źródło: Legionisci.com / Akademia Legii

Od kilku tygodni zawodnicy rezerw Legii trenują tylko indywidualnie, zgodnie z dostarczonymi planami treningowymi. W ślad za pierwszą drużyną, także "dwójka" wznowi jednak treningi, na razie w mniejszych grupach - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Odbywać się będą na boisku w Rembertowie, od środy 6 maja. Także drużyny Akademii będą stopniowo wznawiać treningi, jednak rozpoczną zajęcia najwcześniej tydzień po Legii II.



Wznowienie treningów ma również związek z niewyjaśnioną dotąd sytuacją odnośnie rozgrywek III ligi i niższych (w tym juniorskich). Ostateczna decyzja w sprawie bieżącego sezonu ma zostać podjęta na telekonferencji prezesów wojewódzkich ZPN w poniedziałek 11 maja. Najmniej prawdopodobną opcją jest anulowanie rozgrywek. Wysuwano również propozycje (m.in Warmińsko-Mazurski ZPN), by awans uzyskała prowadząca aktualnie w każdej z lig drużyna i by nie było spadków. Słabym punktem tej propozycji jest sytuacja w I grupie (gdzie dwie prowadzące drużyny, Sokół Ostróda i Legia II Warszawa, mają do rozegrania spotkanie zaległe), oraz w grupie IV, gdzie Hutnik Kraków i Motor Lublin mają tyle samo punktów i przerzucają się opiniami prawnymi na temat końcowej tabeli.

Trzecia koncepcja, wysunięta przez Zachodniopomorski ZPN, to poszerzenie II ligi do 2 grup poprzez awans czołowej czwórki z każdej z grup III ligi.



Odnośnie niższych lig oraz lig juniorskich, praktycznie przesądzone jest niedokończenie rozgrywek. Wśród seniorów, pozostawione mają być tabele aktualne na chwilę obecną. Z kolei rozgrywki juniorskie (poza CLJ) na szczeblu wojewódzkim i okręgowym (w przeciwieństwie do seniorów, odbywają się w cyklu półrocznym) nie zostały jeszcze nawet rozpoczęte (w przypadku CLJ U15 i U17, rozgrywki wiosenne zostaną prawdopodobnie uznane za niebyłe, gdyż rozegrano tylko jedno spotkanie). Odbędą się co najwyżej baraże o awans - tam, gdzie będą potrzebne (choć i to nie jest jeszcze przesądzone). Oficjalna decyzja zapadnie 11 maja.