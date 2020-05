Kibicowskie nowości w sklepie Żyleta

W kibicowskim sklepie "Żyleta" pojawiły się nowe gadżety, w tym nowe wzory maseczek (30 zł), a także zupełna nowość - legijne chusty (30 zł), idealne na obecne czasy. Do sprzedaży ponownie trafiły koszulki "Żyleta jest zawsze z Wami" (również w wersji dziecięcej), jak również zupełnie nowe wzory koszulek (70 zł) "Wierni barwom i zasadom", "Warsaw Warriors", "Legijne wakacje, same atrakcje", a także koszulki dla kobiet - "Zawsze wierna" i "Ultra Laska". Zakupy możliwe w sklepie internetowym , a zysk ze sprzedaży legijnych gadżetów przeznaczony jest na wsparcie kibicowskich inicjatyw.

