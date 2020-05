Legia wraca do treningów na boisku

Niedziela, 3 maja 2020 r. 15:15 Woytek

Legia Warszawa poinformowała, że zawodnicy i sztab pierwszej drużyny będą stopniowo wracać do zajęć przy Łazienkowskiej 3. W poniedziałek piłkarze przejdą między innymi indywidualne testy wydolnościowe.





W dniach 4-11 maja stacjonarne treningi legionistów będą odbywać się według ustalonego planu, w kilkuosobowych grupach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych. Pierwszego dnia zawodnicy zostaną poddani organizowanym przez PZPN badaniom na obecność COVID-19. Następnie czekają ich indywidualne testy wydolnościowe, które są standardową procedurą po powrocie do regularnych treningów po dłuższej przerwie.



Stadion Legii został w pełni dostosowany do wdrożenia rozwiązań umożliwiających restart treningów. Kolejnym etapem będzie przejście do treningów grupowych.



Na ten moment zajęcia pierwszego zespołu zostaną zamknięte dla mediów zewnętrznych.



