Barcelona, Celtic, Napoli i Tottenham walczą o Karbownika

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Obcy - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Będzie śmiesznie,jak nie podpisze nowego kontraktu i w styczniu pójdzie za czapkę drobnych do nowego klubu. Pan Piekario umie liczyć. W mediach kreuje się na zbawcę Legii, a na boku kręci swoje biznesy. Prezes Mioduski tutaj nie podskoczy. Trzeba było w zimie dążyć do zawarcia nowej umowy. Teraz to jesteśmy zdania na łaskę Pana menagera. Obym się mylił. odpowiedz

Jurek ogórek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Te tytuły wasze to jedno wielkie oszustwo jak k... walcza oniego na pięści czy może na noże się kroją a pozniej gostek ląduje gdzies w Turcji albo na cyprze bo hiszpanie i anglicy zajeci byli walkami o niego a turasy podstepem go przejeli odpowiedz

guru43 - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak Legia nie musi się śpieszyć z transferem Karbo, gdy za rok wygasa mu kontrakt? Przecież jeżeli nie przedłuży (co się nie zapowiada), to jeżeli nie w letnim okienku, to już w zimowym, cena się zmniejszy ze względu na to, że za pół roku będzie do wzięcia za darmo. Legia tylko w tym okienku, będzie miała mocną pozycję przy negocjacjach. odpowiedz

Kristof - 4 godziny temu, *.ziggo.nl Podobno interesuje się nim jeszcze mistrz Luksemburga,San Marino,Andory,Wysp Owczych i czwarty zespół drugiej ligi wietnamskiej. odpowiedz

Kris - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Celtic to trochę kiepski kierunek.

W Barcelonie to pewnie nawet nie liznąłby murawy.

Napoli albo Tottenham wydaje się być najrozsądniejszym wyborem.

Choć podejrzewam, że w Napoli miałby największą szansę aby przebić się do pierwszego składu. odpowiedz

olew - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Dobry jest, teraz chodzi się na Niego. Fajny grajek. odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Zawrotu głowy można dostać od tych wszystkich spekulacji. Współczuję młodemu, bo zamiast skupiać się na grze, to mieszają mu w głowie różnej maści doradcy próbujący uszczknąć coś dla siebie. odpowiedz

ding - 7 godzin temu, *.chello.pl @Arek: Pisałem to już nieraz, ale powtórzę: Piekarski=Andrzej Duda Legii Warszawa odpowiedz

Gość - 5 godzin temu, *.master.pl @Arek: współczuć to można twoim ojcom odpowiedz

Koronakibic - 32 minuty temu, *.com.pl @Arek: skupiać na grze? Faktycznie bo od 1,5 miesiąca tyle meczy rozegrał, że ledwie na nogach stoi. odpowiedz

Ostatnio ruch.m jak najęty - 8 godzin temu, *.255.144 Nie puszczać poniżej 30 mln euro! odpowiedz

Browar - 8 godzin temu, *.mm.pl Zapomnieliście o realu madryt bo już to dzisiaj czytałem. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.