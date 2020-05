Kartka z kalendarza: 5 maja

Wtorek, 5 maja 2020 r. 08:43 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 5 maja? 14 lat temu fenomenalną bramkę z wolnego załadował Edson, a do Galerii Sław Legii dołączył wybitny napastnik.



Mecze



Sezon 2012/13 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Lechia Gdańsk

1-0 62’ Jakub Kosecki



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Inaki Astiz, Tomasz Jodłowiec, Marko Suler - Miroslav Radović (90’ Janusz Gol), Dominik Furman (61’ Jakub Kosecki), Ivica Vrdoljak, Michał Kucharczyk - Danijel Ljuboja, Marek Saganowski (77’ Daniel Łukasik)

Trener: Jan Urban



Już w 4. minucie meczu oko w oko z Michałem Buchalikiem stanął Danijel Ljuboja, niestety serbski snajper przegrał pojedynek z golkiperem. W pierwszej połowie legioniści starali się przedrzeć przez defensywę gdańszczan, jednak nieco brakowało im szczęścia. W 61. minucie na murawie pojawił się Jakub Kosecki, którego pierwszy kontakt z piłką zakończył się golem. Z prawej strony Michał Kucharczyk dośrodkował w pole karne rywala, tam Marek Saganowski przytomnie zgrał do "Kosy", a ten umieścił futbolówkę w siatce. W końcówce nasze zwycięstwo mógł przypieczętować ”Kuchy”, jednak przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Dzięki trzem punktom podopieczni Jana Urbana wrócili na pozycję lidera.







Sezon 2005/06 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Amica Wronki

1-0 36’ Luiz da Silva Edson



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Luiz da Silva Edson, Dickson Choto, Moussa Ouattara, Grzegorz Bronowicki - Łukasz Surma, Sebastian Szałachowski (87’ Tomasz Kiełbowicz), Roger Guerreiro, Marcin Burkhardt (59’ Aleksandar Vuković) - Piotr Włodarczyk, Cezary Kucharski (64’ Dawid Janczyk)

Trener: Dariusz Wdowczyk



W pierwszej połowie przewaga legionistów była widoczna gołym okiem. „Wojskowi” golem udokumentowali ją dopiero w 36. minucie. Edson fenomenalnym strzałem z wolnego nie dał najmniejszych szans golkiperowi Amiki. Od razy po bramce buta Brazylijczykowi symbolicznie wypolerował Roger Guerreiro. Więcej o zdobywcy tej bramki przeczytacie tutaj. W drugiej połowie Legia spuściła nieco z tonu. Warszawiacy stwarzali sobie okazje bramkowe, jednak brakowało skuteczności. Na szczęście to skromne prowadzenie zdołało się utrzymać do ostatniego gwiazdka arbitra. Po tym spotkaniu Legia była już o krok od zdobycia mistrzostwa.











Wydarzenia



5 maja 2006 roku do Galerii Sław Legii dołączył były snajper „Wojskowych” Władysław Dąbrowski. W Warszawie występował w latach 1973-77, rozegrał 143 mecze i zdobył 50 bramek. „Władek Dąbrowski najlepszy napastnik Polski” - śpiewali swego czasu fani Legii.