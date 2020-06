Historia stadionu: Sala pamięci oraz legijne muzeum

Wtorek, 2 czerwca 2020 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

21 kwietnia 2006 roku otwarte zostało pierwsze muzeum Legii Warszawa. To mieściło się w holu głównym pod trybuną Krytą. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Andrzej Piórkowski (ówczesny prezes SKLW) oraz Piotr Zygo (prezes klubu). Przy tej samej okazji, przy wejściu głównym do budynku klubowego, odsłonięto tablicę ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcia dokonali mecenas Jerzy Lewiński oraz Joanna Onyszkiewicz, wnuczka marszałka Piłsudskiego. Uroczystości miały związek z obchodami 90-lecia Legii.



"Po tej krótkiej uroczystości przyszła pora na kolejną. Prezes SKLW Andrzej Piórkowski i Wiktor Bołba dokonali otwarcia Muzeum Legii Warszawa. Wiktor Bołba, dziennikarz "Naszej Legii" i "chodząca encyklopedia Legii" - jak się o nim wyraził Piotr Zygo, został jednocześnie kustoszem muzeum. Kustosz oprowadził gości po muzeum, którego pierwsze eksponaty znajdują się tuż przy wejściu. W muzeum umieszczono kilkadziesiąt wzorów koszulek Legii, na ścianach zdjęcia z najważniejszych spotkań z europejskimi drużynami, osobna gablota poświęcona Kazimierzowi Deynie, mundur Lucjana Brychczego, wiele proporczyków, zdjęć, medali, butów piłkarskich i różnych pucharów. Jednymi z ciekawszych eksponatów jest np. fajka trenera Ryszarda "Faji" Koncewicza i maszyna do pisania, na której Stanisław Mielech rozpoczął spisywanie kronik Legii" - relacjonowaliśmy dla Was otwarcie muzeum na łamach LL!



Początkowo muzeum było otwarte dla chętnych w godzinach 14-19, a wstęp do niego był bezpłatny.













Pierwsze muzeum miało mocno ograniczoną powierzchnię, więc i miejsca na eksponowanie legijnych pamiątek nie było zbyt wiele. Z miesiąca na miesiąc klub wzbogacał się o kolejne historyczne pamiątki, które po otwarciu muzeum, kibice i dawni zawodnicy Legii przywozili na Łazienkowską. Pierwsze muzeum nazywane było również salą tradycji, co w sumie bardziej pasowało do tamtego pomieszczenia, szczególnie w porównaniu z muzeum, które znamy obecnie. "Poprzednie muzeum to było chałupnictwo. Teraz wygląda zupełnie inaczej, jest więcej miejsca i w związku z tym więcej eksponatów, jak chociażby te dotyczące CWKS, czy medalistów olimpijskich z dawnych sekcji Legii" - mówił Wiktor Bołba po otwarciu muzeum na nowym stadionie Legii.



Ta uroczystość miała miejsce kilka miesięcy po otwarciu nowego stadionu (a dokładniej trzech trybun, jeszcze bez przebudowywanej na końcu trybuny zachodniej), dokładnie w poniedziałek, 25 października 2010 roku o godzinie 15:00. Otwarcia muzeum dokonali ówczesny prezes Legii, Paweł Kosmala oraz Wiktor Bołba, który pozostał kustoszem muzeum. W nowo otwartym muzeum było zdecydowanie więcej miejsca na eksponaty - w gablotach znajdowały się zdjęcia, puchary, medale, na ścianach wisiały również plakaty z dawnych lat, zapowiadające mecze Legii. Pojawiła się także stała ekspozycja poświęcona "Żylecie" z ławkami i krzesełkami z tej legendarnej trybuny.



W takiej formie muzeum funkcjonowało do 28 listopada 2013 roku, kiedy na blisko sześć miesięcy zostało zamknięte. Ponowne otwarcie miało miejsce w 17 maja 2014 roku. Dwa lata później ponownie muzeum zostało na pewien czas zamknięte, a wszystko za sprawą jego rozbudowy. Wtedy właśnie dobudowano drugą kondygnację muzeum (prowadzą na nią schody z dolnego poziomu muzeum) oraz dostosowanie go do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Ponowne otwarcie miało miejsce 21 stycznia 2016 roku. Pierwsza wystawa zaprezentowana wtedy, poświęcona była stuleciu istnienia naszego klubu. Pierwszeństwo w jej obejrzeniu mieli pułkownicy programu lojalnościowego "Legiony". Zwiedzanie muzeum otwartego na nowym stadionie Legii jest od początku (aż do dzisiaj) bezpłatne.



































