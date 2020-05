Ekstraklasa wstrzymała treningi!

"Ekstraklasa wstrzymała wszystkie treningi dziś do godziny 14:00. Powodem prawdopodobnie wyniki badań na koronawirusa" - informuje sport.tvp.pl. Dziś większość klubów Ekstraklasy miała wznowić treningi. Na teraz wszystkie te plany zostały odwołane. Około godziny 10:00 Ekstraklasa poinformowała kluby, że wszystkie zaplanowane na dzisiaj treningi muszą zostać anulowane. O 14:00 kluby mają otrzymać kolejne informacje. Wiele wskazuje na to, że decyzja o zawieszeniu treningów ma związek z wynikami poniedziałkowych testów na obecność koronawirusa.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

ding - 34 sekundy temu, *.chello.pl Bardzo dobra decyzja! To tylko sport. Nie ma co igrać ze zdrowiem. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 56 sekund temu, *.btcentralplus.com Na sto procent kombinuja druzyny na dole tabeli. Tak samo jak w angielskiej premier league gdzie chca wznowiniene ligi pod warunkime ze......nikt nie spadnie....!!!! Tak samo bedzie u nas. odpowiedz

Typek - 18 minut temu, *.7.42 Obstawiam Wisła, Łks Arka bądź Korona im najbardziej zależy żeby nie grać odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 49 minut temu, *.68.151 Jakby ktos w tym kraju mial jaja to ten sezon juz zostalby zakonczony! Teraz bedziemy mieli cyrk z przerywaniem treningow, pozniej z przerywaniem kolejek itd.. Pilkarzyki zarabiajac pokazne sumy nie bardzo chca sie godzic na obnizki. Powinni wiec grac non stop tym bardziej ze i tak mecze beda bez kibicow.. kto zachoruje to wypada do czasu kiedy nie wyzdrowieje (jak z kontuzja). To wysportowane chlopiska nie umra na grype! Proste? Proste! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 27 minut temu, *.plus.pl @Kajtus Czarodziej: W tym kraju jak widać po ostatnich 5 latach same kastraty, więc nie ma co liczyć na stanowcze decyzje. Służba zdrowia się sypie, edukacja się sypie, krajem rządzi chory psychicznie z nienawiści komunista, ale najważniejsze żeby milionerzy mogli wyjść w krótkich gaciach i pokopać piłeczkę. odpowiedz

Psychiatra od zaraz - 19 minut temu, *.vectranet.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : nawet Ci opłacę odpowiedz

Alan - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. :



Jak chcesz uprawiać propagandę polityczna to spadaj na inne strony tu się czyta i pisze i sporcie. odpowiedz

Matt - 8 minut temu, *.tpnet.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : O co wam chodzi z tą komuną. 30 lat po PRL ludzie dalej narzekają na komunę. Z Kaczyńskiego taki komunista jak ze Stalina demokrata. Jak się używa jakiegoś pojęcia to trzeba najpierw zajrzeć do encyklopedii. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 7 minut temu, *.plus.pl @Psychiatra od zaraz : Nie trzeba, dziękuję, jak bym czuł potrzebę to sam zapłacę za swoje zachcianki, a nie jak niektórzy w tym kraju którzy by chcieli żeby im wszystko dać. odpowiedz

WAWA Orbitek - 57 minut temu, *.vectranet.pl Głupota!

Kto by się przejmował byle wirusem, którym zatraciło się mikro ułamek społeczeństwa! odpowiedz

Powiedz to rodzinom zmarłych , - 46 minut temu, *.vectranet.pl @WAWA Orbitek: gląbie odpowiedz

td - 1 godzinę temu, *.centertel.pl na południu Polski podobno pozytywne, czyli negatywne wyniki. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.