Kartka z kalendarza: 6 maja

Środa, 6 maja 2020 r.

Co działo się 6 maja? Dwa lata temu kibice Legii mecz z Jagiellonią, po raz kolejny, spędzili na parkingu pod stadionem. Osiem lat temu "Wojskowi" zakończyli ligowe zmagania na trzecim miejscu. Dziewięć lat temu miał miejsce protest, a fani dopingowali spoza stadionu. W 2007 roku warszawiacy zdobyli kuriozalną bramkę.



Mecze



Sezon 2017/18 Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok 0-0 Legia Warszawa



Skład Legii: Arkadiusz Malarz - Marko Vesović, Inaki Astiz, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (80’ Eduardo), Domagoj Antolić, William Remy, Sebastian Szymański, Kasper Hamalainen (72’ Miroslav Radović) - Jarosław Niezgoda (46’ Chris Philipps)

Trener: Dean Klafurić



Stadion w Białymstoku jest ciężkim terenem, tym bardziej że kolejny raz legionistom przyszło grać bez własnych fanów. Już parę tygodni wcześniej działacze z Podlasia wysłali pismo, jakoby fani Legii nie mieli prawa przywieźć ze sobą żadnych barw klubowych. Pomimo tego żałosnego pisma do Białegostoku pojechało 900 fanów z Warszawy. Gdy kibice pod stadionem zaprezentowali swoje flagi, otrzymali informacje, że prezes Cezary Kulesza wyraził zgodę, aby kibice weszli na obiekt. Pani Agnieszka Syczewska z zarządu Jagiellonii udawała jednak, że nic o tym nie wie, bądź nie odbierała telefonu. Ostatecznie fani ponownie nie weszli na białostocki stadion. Piłkarze w geście solidarności nieco opóźnili początek meczu oraz podbiegli do sektora gości bijąc brawo. Klasa! Pierwsza połowa spotkania należała do bardzo nudnych. W pierwszych trzech kwadransach zobaczyliśmy zaledwie jeden celny strzał, w dodatku zupełnie niegroźny, oddał go Karol Świderski. Druga odsłona tego spotkania dostarczyła nam nieco więcej „emocji”. Umówmy się jednak, że gdy najgroźniejszą sytuacją Legii jest dwójkowa akcja Sebastiana Szymańskiego i Domagoja Antolicia, która nawet nie zakończyła się strzałem, to ciężko mówić o ciekawym spotkaniu. W końcówce bliski szczęścia był Bartosz Kwiecień, jednak piłka po tym piekielnym mocnym strzale przeleciała nad poprzeczką. Remis uszczęśliwiał „Wojskowych”, którzy utrzymali się na pierwszym miejscu w tabeli. Dodatkowo „Jaga” wciąż traciła do nas trzy oczka, a Lech dwa.















Sezon 2011/12 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-0 Korona Kielce

1-0 64’ Rafał Wolski



Skład Legii: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Michał Żewłakow, Dickson Choto, Tomasz Kiełbowicz (23’ Jakub Wawrzyniak) - Michał Kucharczyk (46’ Miroslav Radović), Jakub Rzeźniczak, Rafał Wolski (79’ Michał Efir), Janusz Gol, Michał Żyro - Danijel Ljuboja

Trener: Maciej Skorża



Piłkarze na murawie zostali przywitani bluzgami, było to spowodowane słabą postawą zawodników w ostatnich meczach oraz brakiem mistrzostwa. Właściwie po odśpiewaniu „Snu o Warszawie” fani przez całe spotkanie wyrażali swoje niezadowolenie. Mecz rozpoczął się z ośmiominutowym opóźnieniem, ponieważ na płycie boiska wylądowała pirotechnika. Dodatkowo podczas drugiej połowy spalonych zostało kilka flag „Scyzoryków”. Od początku spotkania przewagę mieli przyjezdni. Kielczanie częściej bywali na połowie swojego rywala oraz starali się konstruować składne akcje. W 18. minucie Dusan Kuciak wybronił strzał głową Macieja Korzyma. Najlepszą sytuację legioniści mieli w końcówce pierwszej odsłowny. Sam na sam z bramkarzem wyszedł Michał Kucharczyk, jednak ten trafił futbolówką w słupek. Chwile po zmianie stron niezłą okazję miał Maciej Korzym, ale ponownie obronną ręką z tej sytuacji wyszedł słowacki bramkarz. W 64. minucie cudownym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Rafał Wolski dając prowadzenie Legii. Był to ostatni mecz w sezonie 2011/12, ostatecznie legioniści zajęli trzecie miejsce klasyfikując się za Ruchem Chorzów i Śląskiem Wrocław.















Sezon 2010/11 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-1 Korona Kielce

0-1 33’ Grzegorz Lach

1-1 45’ Alejandro Ariel Cabral

2-1 80’ Miroslav Radović

3-1 90+’ Miroslav Radović



Skład Legii: Wojciech Skaba - Jakub Rzeźniczak, Marcin Komorowski, Ivica Vrdoljak, Tomasz Kiełbowicz – Manu, Ariel Borysiuk (74’ Maciej Rybus), Janusz Gol, Michał Żyro (65’ Miroslav Radović), Michał Kucharczyk - Alejandro Ariel Cabral (90’ Jakub Wawrzyniak)

Trener: Maciej Skorża



Po wydarzeniach, jakie miały miejsce w Bydgoszczy na finale Pucharu Polski wojewoda mazowiecki zamknął stadion Legii na spotkanie z Koroną Kielce. Tak głupiej i skandalicznej decyzji dawno nie podjęto w Warszawie… Nieco ponad 3 tys. kibiców w ramach protestu spotkało się półtorej godziny przed meczem w Źródełku skąd przemaszerowali pod Żyletę. Podczas pochodu, nie było wulgarnych okrzyków oraz pirotechniki. Hasła były kierowane głównie w stronę Donalda Tuska. Fani przez 90 minut prowadzili doping dla swoich ulubieńców. Mecz z początku był wyrównany, koroniarze dwukrotnie uderzali w stronę bramki legionistów, jednak piłkę pewnie wyłapywał Wojciech Skaba. W 19. minucie Janusz Gol głową umieścił futbolówkę w siatce, jednak przewinienia legionisty dopatrzył się arbiter. W 33. minucie zdecydowanie za dużo miejsca miał Grzegorz Lach, który ładnym strzałem dał prowadzenie przyjezdnym. Tuż przed końcem pierwszej odsłony meczu dośrodkowanie Manu głową wykończył niepilnowany Alejandro Ariel Cabral. Argentyńczyk wyrównał stan spotkania. Po zmianie stron to gospodarze mieli przewagę. W 80. minucie świetnie w pole karne wrzucił Tomasz Kiełbowicz, a futbolówkę głową w kozioł wprowadził Miroslav Radović. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wylądowała w bramce. W doliczonym czasie gry kielczanie mieli rzut rożny, a w pole karne legionistów powędrował Zbigniew Małkowski. Ostatecznie to „Wojskowi” przejęli piłkę po stałym fragmencie gry. Manu ruszył do przodu, wypatrzył "Rado" i posłał do niego piłkę. Serb umieścił ją w pustej bramce.















Sezon 2006/07 Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-1 Pogoń Szczecin

1-0 32’ Piotr Włodarczyk

1-1 38’ Julcimar

2-1 50’ Miroslav Radović

3-1 89’ Thiago (sam.)



Skład Legii: Łukasz Fabiański - Grzegorz Bronowicki, Dickson Choto, Wojciech Szala, Tomasz Kiełbowicz - Aleksandar Vuković (79’ Marcin Smoliński), Miroslav Radović, Łukasz Surma, Roger Guerreiro - Piotr Włodarczyk (89’ Piotr Bronowicki), Dawid Janczyk (60’ Junior)

Trener: Jacek Zieliński



Legioniści wynik otworzyli w 32. minucie. Z prawego skrzydła piłkę w pole karne dośrodkował Miroslav Radović, po czym dzióbnął ją Łukasz Surma. Na futbolówkę przed bramką czyhał Piotr Włodarczyk, który na wślizgu wpakował ją do siatki. Niestety kilka minut później przyjezdni doprowadzili do wyrównania. Do futbolówki wrzuconej z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Julcimar i wpakował piłkę do siatki. Pomimo znaczącej przewagi gospodarzy do przerwy był remis. Kilka minut po zmianie stron Miroslav Radović bardzo ładnie uderzył w kierunku dłuższego słupka, a piłka zatrzepotała w siatce. Po straconej bramce Pogoń usiłowała doprowadzić do remisu, ale nie miała sposobu na sforsowanie obrony Legii. W samej końcówce spotkania prowadzenie warszawiaków zostało podwyższone po kuriozalnym rzucie karnym. Strzał z jedenastu metrów ”Włodara” obronił Alison Gu. Futbolówka trafiła pod nogi Otavio Duatry, a ten chciał ją jak najszybciej wykopać poza pole karne. Nieszczęśliwie dla "Portowców", trafił piłką w Thiago, po czym ta znalazła się w bramce. Dzięki wygranej podopieczni Jacka Zielińskiego zrównali się punktami z trzecią Koroną Kielce.



















Urodziny



6 maja 1992 w paragwajskim mieście Pirayú urodził się były pomocnik Legii Jorge Salinas. Do „Wojskowych” trafił latem 2012 roku. Po niecałym roku jego umowa została rozwiązana. Przez ten czas z „eLką” na piersi rozegrał 15 meczów i zdobył jedną bramkę. Z warszawiakami zdobył mistrzostwo Polski w 2013 roku oraz krajowy puchar w 2013 roku. Po krótkim epizodzie w Warszawie wrócił do Paragwaju, gdzie gra aktualnie.







6 maja 1998 w Białej Podlaskiej urodził się obrońca Legii Mateusz Hołownia. Jeszcze jako junior latem 2011 roku trafił do Legii, po czym przechodził przez młodzieżowe drużyny „Wojskowych”. Dotychczas z „eLką” na piersi rozegrał sześć meczów. W międzyczasie był na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów, Śląsku Wrocław i aktualnie przebywa w Wiśle Kraków.







Obu Panom życzymy wszystkiego najlepszego! Dużo zdrowia i sukcesów w karierze piłkarskiej.