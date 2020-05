35. urodziny Lewczuka

30 maja swoje 35 urodziny obchodzi Igor Lewczuk, który przyszedł na świat w 1985 roku w Białymstoku. Obrońca trafił do Legii w lipcu 2014 roku, potem reprezentował jeszcze barwy Girondins Bordeaux, żeby w czerwcu 2019 roku ponownie wrócić na Łazienkowską. Łącznie dla "Wojskowych" rozegrał 112 meczów. Z okazji urodzin życzymy Igorowi dużo zdrowia i sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Wierzymy, że obecny sezon będzie trzecim, w którym sięgnie w swojej karierze po mistrzostwo Polski. Sto (L)at!

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.